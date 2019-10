Выступление Цукерберга в Джорджтаунском университете. Что это всё-таки это было?

17 октября Марк Цукерберг выступил перед студентами Джорджтаунского университета с длинной речью, где попытался обосновать позицию Facebook по вопросу популистской политической рекламы, свободы слова и важности жизни без какой-либо цензуры.

Лейтмотивом события стала острая критика, с которой столкнулся Facebook из-за политической пропаганды у себя в сообществах, за которой, судя по расследованиям американских властей, стоит Россия. Немалая часть американского общества требует, чтобы компания ввела способы защиты от фейкньюс и откровенного популизма, связывается это с тем, что соцсети играют всё большую роль в жизни людей по всему миру.

Однако, Марк Цукерберг выступил за то, чтобы оставить всё как есть, ведь, по его мнению, цензура политической рекламы несовместима с демократическим государством. Также глава Facebook заявил, что если убрать политическую рекламу из соцсети вовсе, политики, которые находятся у власти в данный момент, получат преимущество.

Иначе говоря, соцсети не должны заниматься проверкой контента на правдивость, а пользователи должны справляться со спорным контентом сами. Звучит интересно и благородно, если забыть, что идеи, «бросающие вызов», увеличивают вражду и атакуют сами ценности, на которых стоит благополучие американцев. Впрочем, вопрос, как ни крути, дискуссионный.

I heard #MarkZuckerberg's ‘free expression’ speech, in which he referenced my father. I'd like to help Facebook better understand the challenges #MLK faced from disinformation campaigns launched by politicians. These campaigns created an atmosphere for his assassination. pic.twitter.com/h97gvVmtSZ

— Be A King (@BerniceKing) October 17, 2019