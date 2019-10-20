Выступление Цукерберга в Джорджтаунском университете. Что это всё-таки это было?

17 октября Марк Цукерберг выступил перед студентами Джорджтаунского университета с длинной речью, где попытался обосновать позицию Facebook по вопросу популистской политической рекламы, свободы слова и важности жизни без какой-либо цензуры.

Лейтмотивом события стала острая критика, с которой столкнулся Facebook из-за политической пропаганды у себя в сообществах, за которой, судя по расследованиям американских властей, стоит Россия. Немалая часть американского общества требует, чтобы компания ввела способы защиты от фейкньюс и откровенного популизма, связывается это с тем, что соцсети играют всё большую роль в жизни людей по всему миру.

Однако, Марк Цукерберг выступил за то, чтобы оставить всё как есть, ведь, по его мнению, цензура политической рекламы несовместима с демократическим государством. Также глава Facebook заявил, что если убрать политическую рекламу из соцсети вовсе, политики, которые находятся у власти в данный момент, получат преимущество.

Цукерберг добавил, что

«Мы можем продолжать отстаивать свободу самовыражения, понимая, что не все будет идеально, но веря в то, что в долгосрочной перспективе и ради прогресса мы должны будем вступить в открытый диалог с идеями, которые бросают нам вызов».

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Иначе говоря, соцсети не должны заниматься проверкой контента на правдивость, а пользователи должны справляться со спорным контентом сами. Звучит интересно и благородно, если забыть, что идеи, «бросающие вызов», увеличивают вражду и атакуют сами ценности, на которых стоит благополучие американцев. Впрочем, вопрос, как ни крути, дискуссионный.

Эту часть речи не приняла дочь Мартина Лютера Кинга:

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I heard #MarkZuckerberg's ‘free expression’ speech, in which he referenced my father. I'd like to help Facebook better understand the challenges #MLK faced from disinformation campaigns launched by politicians. These campaigns created an atmosphere for his assassination. pic.twitter.com/h97gvVmtSZ — Be A King (@BerniceKing) October 17, 2019

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«Я слышала речь Марка Цукерберга, где он упомянул моего отца. Я бы хотела помочь Facebook лучше понять вызовы, с которыми Мартин Лютер Кинг столкнулся из-за кампаний дезинформации, запущенных политиками. Они создали атмосферу для его убийства.».

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Одним словом, Марк Цукерберг показал, что сейчас не готов начать реальную борьбу с фейкньюс и популизмом.

Интересной деталью выступления стало то, что во время речи «за свободу самовыражения» организаторы не разрешили студентам задавать вопросы, а заранее отобрали нужные. На фоне новостей о встречах Трампа с рабочими заводов, куда людей сгоняли под угрозой лишения зарплат, даже из привычной ко всему такому России за Америку становится немного тревожно.

Отдельно стоит отметить, что Цукерберг раскритиковал TikTok и китайское правительство за цензуру и заявил, что «Китай экспортирует своё видение Интернета в другие страны». Впрочем, создатели TikTok ответили, что китайские власти не влияют на их решения, а делами политики в отношении контента занимается команда из США.

Забавным моментом стало то, что во время трансляции речи, в соцсетях стали появляться какие-то эйфорические комментарии в поддержку создателя Facebook. Эти комментарии были настолько восторженными, что даже привлекли внимание журналистов. Впрочем, трансляция шла на весь мир и люди из разных культур могли быть просто рады увидеть речь в прямом эфире и отметиться комментом. Как мы понимаем, надеялись не зря.

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Представитель Джо Байдена, одного из лидеров Демократической партии США, сказал по поводу речи Цукерберга, что «его попытка прикрыть политику Facebook интересами свободы слова, показывает, что его компания не готова к поворотному моменту в истории, который мы переживаем, и не очень много поняла за последние годы».

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