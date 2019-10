В Калифорнии подписан закон о запрете использования распознавания лиц госорганами

Калифорния стала первым штатом в США, где ввели запрет на использование технологий распознавания лиц полицейскими и другими правоохранительными органами. Власти отметили, что они могут рассмотреть снятие запрета после того, как технологию можно будет контролировать.

В связи с растущей обеспокоенностью перед угрозой посягательства на неприкосновенность частной жизни при использовании систем слежения с задействованием искусственного интеллекта, Калифорния представила несколько законопроектов, направленных на обуздание негативных последствий от применения таких технологий. Главными среди них являются законопроекты, связанные со смягчением негативного воздействия конкретных технологий с поддержкой ИИ — таких как системы распознавания лиц. В мае текущего года Сан-Франциско стал первым крупным городом США, который запретил использование технологии распознавания лиц городскими властями и правоохранительными органами. Через два месяца в соседнем городе Окленд были введены аналогичные ограничения.

Да, это могут быть законы отдельных городов, но их принятие повлияло на законодательство штатов и федеральное законодательство. Недавно губернатор штата Калифорнния Гэвин Ньюсом (Gavin Newsom) подписал закон AB 1215, который запрещает превращать тысячи камер наблюдения, используемых сотрудниками полиции, в передвижные устройства наблюдения, которые отслеживают лица, голоса и даже уникальную манеру ходьбы граждан. Текст запрещает «правоохранительным органам или отдельным сотрудникам устанавливать, активировать или использовать любую биометрическую систему наблюдения в связи с камерой офицера или данными, собранными камерой офицера».

Член ассамблеи штата Калифорния Фил Тинг отмечает:

.

При этом Тинг признает, что закон носит превентивный характер: пока алгоритмы распознавания лиц не работают с записями с нательных камер. Кроме того, закон носит временный характер.

Запрет блокирует использование технологий распознавания лиц правоохранительными органами штата до конца 2022 года. Она также блокирует использование других технологий биометрического наблюдения и не позволяет правоохранительным органам использовать имеющиеся биометрические данные.

Среди критиков законопроекта — Ассоциация шерифов штата. Там заметили, что даже временные запреты «ограничивают эффективность работы правоохранительных органов и подрывают безопасность граждан».

В то же время, цифровые правозащитники выражают благодарность законодателям штата, а также лично губернатору Ньюсому, за то, что они запретили неконтролируемое использование «боди-камер», начиная с 2020 года:

Police in California won’t be allowed to use facial recognition on body-worn cameras starting in 2020. Thank you for speaking out and supporting A.B. 1215, which @GavinNewsom signed this month! https://t.co/6Yz6B9RmZy

— EFF (@EFF) October 20, 2019