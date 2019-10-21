Ведущие игроки доменной индустрии объединились против киберпреступности

Каждая из компаний поделилась своим опытом по работе с нарушающим контентом, а целью этого было создание основополагающего документа для дальнейшего обсуждения в сообществе с участием заинтересованных сторон. В группу, создавшую документ, вошли Public Interest Registry, GoDaddy, Donuts, Tucows, Amazon Registry Services, Inc., Blacknight Solutions, Afilias, Name.com, Amazon Registrar, Inc., Neustar и Nominet UK.

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«Компании, которые поучаствовали в создании документа, признают, что здоровье и безопасность DNS имеют важнейшее значение для доверия к Интернету и его безопасности. Также участники признали, что они играют важную, но зачастую неправильно понимаемую роль в качестве распорядителей этого общественного ресурса» — сказал сайту CircleID представитель группы. Группа рассматривает настоящий Документ как первый важный шаг в рамках более широких усилий сообщества по борьбе со злоупотреблениями в DNS.

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Из опубликованного документа:

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Что такое злоупотребление в DNS?

«Пока проблема злоупотребления в DNS не будет решена, мы осознаем необходимость общего понимания того, как определить эти злоупотребления». Группа совместно определила злоупотребление DNS как пять широких категорий вредоносной активности: «вредоносные программы, бот-сети, фишинг, фарминг и спам (когда он служит механизмом доставки для других форм злоупотреблений в DNS)».

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Когда Регистратор или Реестр должны действовать в отношении злоупотреблений на сайте?

«Несмотря на то, что у регистраторов и реестров есть только один грубый и непропорциональный инструмент для решения проблемы злоупотребления на сайте [т.е. отключение всего доменного имени], мы считаем, что существуют настолько вопиющие формы нарушений, что сторона, заключившая договор, должна действовать, обязательно предоставляя конкретное и адекватное уведомление.

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Например, даже если решения суда ещё нет, мы считаем, что домен или регистратор должны действовать, чтобы остановить следующие нарушения на веб-сайтах: (1) материалы о сексуальном насилии над детьми; (2) незаконные распространение опиоидов в интернете; (3) торговля людьми; (4) конкретные и правдоподобные призывы к насилию».

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С полным документом можно ознакомиться здесь [англ.]

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