Умные колонки от Amazon и Google: больше пользы или рисков?

Специалисты из немецкой компании Security Research Labs в своём исследовании сообщили, что Alexa и Google Home могут быть взломаны с помощью сторонних приложений, причем компании не могут устранить уязвимость уже несколько месяцев.

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Прослушкой пользователей могут заниматься приложения для проверки гороскопов, генераторы случайных чисел и др. Исследователи из SRLabs для наглядности создали несколько приложений, на которых и продемонстрировали уязвимости умных колонок. В целом, уязвимости связаны с тем, что Amazon и Google, предоставляют свои бэкенды сторонним разработчикам приложений, и у тех появляется доступ к функциям по настройке команд голосового помощника и его ответов.

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Суть мошенничества заключается в том, что система продолжает записывать голос пользователя после того, как подаёт сигнал об окончании общения. Таким образом, несанкционированная запись голоса может длиться от 30 секунд до минуты и все записанные слова, преобразованные в текст, будут переданы злоумышленникам. Чтобы это осуществить, мошенники могут добавить в приложение последовательность «�. » (U+D801, точка, пробел), после чего оно будет делать длительные паузы, во время которых будет записывать голос, несмотря на то, что пользователь думает, что оно отключилось.

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Исследователи нашли две лазейки: фишинг и простая прослушка.

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Фишинг

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На видео ниже показано, как исследовательница спрашивает у умной колонки прогноз своего гороскопа. После ответа колонки о том, что такая функция пока не доступна в её стране, приложение не отключается, а ждет минуту и сообщает, что вышло «новое обновление» и пользовательнице нужно ввести свой пароль. Это и есть кража данных — ни Google ни Amazon никогда не будут спрашивать у вас пароль через умную колонку.

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Пример с Alexa:

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Пример с Google Home:

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Простая прослушка

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Это второй, более простой трюк, который могут проделывать злоумышленники с умной колонкой. Точно также после слов «Стоп, Алекса», голосовой помощник прощается с пользователем, но на деле продолжает записывать её голос.

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Пример с Alexa:

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Пример с Google. Опять голосовой помощник попрощался, но продолжает записывать:

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После того, как отчёт экспертов был обнародован, и происходящим заинтересовались СМИ, компании удалили вредоносные приложения и сообщили, что приняли необходимые меры и намерены пересмотреть процессы утверждения «навыков» и «действий», чтобы подобное более не повторялось.

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В Google и Amazon также напомнили, что их устройства никогда не должны запрашивать у пользователей пароли от учетной записи.

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