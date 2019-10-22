Точки обмена трафиком собирают в один реестр, а «суверенные учения» будут ежегодными

В рамках исполнения закона «Об устойчивом Рунете» (90-ФЗ) российский кабмин опубликовал на официальном интернет-портале правовой информации два документа:

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2019 № 1316 «Об утверждении Положения о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сети связи общего пользования»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.10.2019 № 1311 «Об утверждении Правил ведения реестра точек обмена трафиком».

Положение «Об учениях» вступит в силу с 1 ноября 2019 года. Учения будут проводиться на федеральном и региональном уровнях не реже одного раза в год. Их участниками станут операторы связи, а также владельцы сетей связи и точек обмена трафиком, организаторы распространения информации в интернете, Минцифры, ФСБ и другие ведомства.

План проведения учений Минцифры будет согласовывать с ФСБ, Минобороны, МЧС, Федеральной службой охраны и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Учения могут быть и внеплановыми, если возникнет угроза устойчивости и целостности Сети.

«Ранее проект этого Постановления получил отрицательное Заключение по итогам оценки регулирующего воздействия, — напоминает основатель и владелец «Эшер II» Филипп Кулин. — Кроме того, проект норматива был размещен с целым рядом нарушений».

По словам Кулина, опубликованный результирующий документ отличается от доработанного по итогам публичного обсуждения и направленного для получения Заключения:

«Там немного переставлены пункты (можно считать косметическими правками), но совсем переработана процедура завершения учений. В этом случае, согласно регламенту работы Правительства, он должен был пройти повторное размещение. Но регламент работы, судя по всему, может игнорироваться или интерпретироваться самим Правительством. Непонятно, зачем тогда он нужен и зачем все эти лишние телодвижения? При желании и доле удачи, можно поднять вопрос о легитимности принятого в обход действующей нормативной правовой базы правового акта. Внутри норматива эталонный пример — как можно «ничего» написать на 6 страниц. Учения любые когда угодно про учения в целях учений для задач учений по плану учений с отчетом об учениях. Эту бессодержательную муть, напомню, вымучивают с конца мая месяца. Сутевое содержание в документе начитается с пунктов про подготовку отчетов и заключений. Это и хорошо, и плохо. С одной стороны, с учетом практически неработающей судебной системы, организаторы учений будут трактовать мутные описания в свою пользу. И операторам связи придётся выделять ничем не ограничиваемые ресурсы на ничем не ограниченный срок ничем не ограниченное количество раз. С другой, если операторы сразу, с первой минуты, встанут в позу, то можно трактовать этот документ, как ни к чему операторов не обязывающий. Кроме небольшой ролевой игры и подписи каких-то бумажек. Формально, никто не может требовать никаких ресурсов с операторов связи. Даже для учений. Этот норматив по закону мог вроде как описать какие-то ресурсы, но не сделал этого. Так что сейчас все ассоциации связистов просто обязаны разработать две-три схемы уклонения от расходов на учения».

.

Ранее Роскомнадзор начал устанавливать оборудование для обеспечения «устойчивости» рунета. По словам главы ведомства Александра Жарова, завершатся работы к ноябрю. К проекту Роскомнадзора присоединились все крупные операторы связи.

Telegram-канал «Телеком-ревью», а также Филипп Кулин обратили внимание на ещё один важный документ, выложенный Правительством — «О ведении реестра точек обмена трафиком».

«Примечательно, что закон требует утвердить порядок, а Правительство-Роскомнадзор-Минкомсвязь приняли правила, — замечает «Телеком-ревью». — А Минюст это все зарегистрировал и легализовал».

В отличие от предыдущего, этот документ получил положительную оценку процедуры ОРВ.

Правила ведения реестра точек обмена трафиком вступают в силу 1 ноября 2019 г. Начиная с этой даты, собственник или владелец точки обмена трафиком обязан направить уведомление с информацией о себе и подключенных к точке обмена трафиком сетей связи, причём направить нужно не позднее 10 рабочих дней. То есть — уже 10 ноября текущего года.

Филипп Кулин заметил, что и этот результирующий документ отличается от доработанного по итогам публичного обсуждения и направленного для получения Заключения. В данном случае, по его мнению, также можно «поднять вопрос о легитимности принятого в обход действующей нормативной правовой базы правового акта».

«С множеством оговорок и закрыв глаза на крайне непрофессиональный стиль изложения (нестыковки, абстракции, говорящие о слабом понимании целей и задач реестра, неуверенное представление — как это должно выглядеть), можно сказать, что документ рабочий. Авторизовались через Госуслуги на сайте Роскомнадзора, заполнили формы, что-то изменилось — зашли, заполнили ещё раз. Какие-то там формы. С описанным перечнем сведений. А ещё можно в XML. В 2019 году в XML. И вот этот архисложный документ переписывался 4 (ЧЕТЫРЕ) раза в течение 4 месяцев», — отмечает эксперт.

«Напоминаю, что до 1 ноября (дата, с которой у нас, в Россиющке, должен будет начаться сувенирный интернет), осталось 10 дней, — иронизирует исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв. — Что там есть, чего нет для запуска — я писал сто раз. Еще писал Неугомонный™ Фил© неоднократно. И еще много кто писал. Там нет вообще ничего для «сувенирного интернета». Так вот, запомните простую формулу: свободный интернет в России спасёт коррупция, непрофессионализм и раздолбайство. Пока у нас чиновники именно такие — можно спать спокойно».

Сеть реагирует на появление документов Правительства о суверенизации Рунета с такой же иронией, а кто-то уже надеется на «спутниковый» интернет:

Староверы, уходили в лес, если не соглашались с государством. В советское время несогласные уходили во внутреннюю эмиграцию и пели песни у костра. Сейчас, прибежище несогласных- интернет. Так вот, суверенный интернет, это как сжечь весь лес или запрет грушинского фестиваля. — тот (@shepel2602) October 22, 2019

Учения по изоляции Рунета будут проводиться не реже одного раза в год зачем мне рунет? — denfil (@denfil_1) October 21, 2019

Вот так у нас теперь, наряду с солнечными и лунными будут и интернет-затмения. А сами даты изоляции Рунета могут приходиться на дни самых крупных митингов, чтобы учения шли в боевой, так сказать, обстановке. И помните, если мы не отключимсебе интернет сами, то это сделает НАТО🤷🏼‍♀️ pic.twitter.com/8NmDiKTjeR — lia tkacheva (@liamar1) October 22, 2019

Интересно, они хотя бы два раза успеют провести эти учения, пока всю планету спутниковым инетом не накрыли?) — Метаироничный кусь (@fxlr81) October 21, 2019

Не работает YouTube?

Суверенные учения идут. pic.twitter.com/eNXm4e5n21 — Новоподмосковия (@nur_sultanat) October 21, 2019

.

.

.