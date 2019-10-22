22.10.2019

Facebook и Instagram включают инструменты против фейков

Компания начнёт помечать и скрывать в обеих соцсетях контент, который третьи лица сочтут фейковым, а пользователи при попытке поделиться недостоверной информацией получат предупреждение во всплывающем окне

Fb and Insta vs Fakes  

Компания Facebook решила помочь пользователям в получении большего количества правдивой информации и оградить их от фейков, поскольку поддельные новости становятся огромной проблемой в наши дни, особенно с продолжающимся ростом популярности социальных сетей. Фейки распространяются там, где ими могут делиться сотни и даже тысячи людей в течение достаточно короткого отрезка времени и, естественно, не все, кто делится поддельными новостями, делают это нарочно.

Некоторые веб-сайты и статьи заранее проектируются так, чтобы это выглядело заслуживающим доверия, но Facebook постарается помочь пользователям раскрыть обман.

В преддверие американских выборов 2020 года, говорится в официальном блоге компании, она начнёт помечать и скрывать в Facebook и Instagram контент, признанный фейковым третьими лицами. Такие сообщения будут показываться в ленте, но для их просмотра нужно будет нажать на дополнительную кнопку. Пользователям, которые захотят поделиться информацией, ранее признанной недостоверной, будут показывать всплывающее окно с информацией об этом. Ввести новую функцию компания планирует в ноябре текущего года.

Facebook также начнёт маркировать страницы, принадлежащие «медийным организациям, полностью или частично находящимся под редакционным контролем властей их стран». Компания разработала своё понятие «государственное СМИ» и пообещала регулярно обновлять этот список. Если СМИ будет не согласно с этой меткой, оно может попытаться её оспорить.

Перед выборами компания запустила Facebook Protect — защиту аккаунтов участников предвыборной гонки. Администраторы страниц смогут зарегистрироваться в данной системе и пригласить туда своих коллег. Если Facebook обнаружит попытки взлома одного аккаунта из этой сети, то сможет быстрее защитить другие учётные записи, связанные с этой организацией.

Компания также рассказала об удалении трёх сетей аккаунтов из Ирана и одной из России, в рамках борьбы с зарубежным влиянием. Аккаунты удалили на основании действий, а не опубликованного контента. «В каждом случае люди, стоящие за этими действиями, координировались друг с другом и использовали подложные учётные записи для выдачи себя за других, что и стало основанием для нашего шага», — пояснили в соцсети.

В Фейсбук добавили дополнительную информацию о том, кто управляет страницей. На вкладке будет отображаться юридическое название организации, её адрес и владелец. Нововведение объяснили тем, что зачастую организации скрывают от пользователей, что именно они управляют указанной страницей.

Теперь пользователи смогут посмотреть, сколько кандидат в президенты США потратил на рекламу, а также его расходы на кампанию на федеральном и региональных уровнях.

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