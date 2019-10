Facebook и Instagram включают инструменты против фейков

Компания Facebook решила помочь пользователям в получении большего количества правдивой информации и оградить их от фейков, поскольку поддельные новости становятся огромной проблемой в наши дни, особенно с продолжающимся ростом популярности социальных сетей. Фейки распространяются там, где ими могут делиться сотни и даже тысячи людей в течение достаточно короткого отрезка времени и, естественно, не все, кто делится поддельными новостями, делают это нарочно.

Некоторые веб-сайты и статьи заранее проектируются так, чтобы это выглядело заслуживающим доверия, но Facebook постарается помочь пользователям раскрыть обман.

В преддверие американских выборов 2020 года, говорится в официальном блоге компании, она начнёт помечать и скрывать в Facebook и Instagram контент, признанный фейковым третьими лицами. Такие сообщения будут показываться в ленте, но для их просмотра нужно будет нажать на дополнительную кнопку. Пользователям, которые захотят поделиться информацией, ранее признанной недостоверной, будут показывать всплывающее окно с информацией об этом. Ввести новую функцию компания планирует в ноябре текущего года.

Facebook также начнёт маркировать страницы, принадлежащие «медийным организациям, полностью или частично находящимся под редакционным контролем властей их стран». Компания разработала своё понятие «государственное СМИ» и пообещала регулярно обновлять этот список. Если СМИ будет не согласно с этой меткой, оно может попытаться её оспорить.

Facebook says it is taking new steps to clearly identify state-run media for users and to better protect the accounts of political candidates as part of a broader effort to prevent its platform from being abused to interfere with the 2020 US elections. https://t.co/0DNptDV4Uc

— CNN Philippines (@cnnphilippines) October 22, 2019