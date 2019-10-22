В Украине готовят закон о криптовалюте

Депутаты Верховной Рады Украины из межфракционного депутатского объединения Blockchain4Ukraine, по словам нардепа Алексея Жмеренецкого, готовы зарегистрировать три законопроекта, разработанные и одобренные совместно с Министерством цифровой трансформации, BRDO, ключевыми блокчейн-ассоциациями и крипто-сообществом.

Всем специалистам в области блокчейна и криптовалют депутаты предлагают в течение недели ознакомиться с законопроектами и предоставить финальные предложения — для этого в Google Docs был выложен соответствующий документ.

Первый законопроект вносит изменения в закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма и финансировании распространения оружия массового поражения». Он предполагает внедрение процедур AML/CFT в соответствии с требованиями FATF.

Согласно документу, операции с цифровыми активами на сумму более 30 тысяч гривен (около $1200 на момент написания) должны сопровождаться предоставлением информации о продавце и покупателе, включая личные данные (для физлиц) или сведения об организации (для юрлиц) и адреса кошельков.

Второй законопроект касается налогообложения операций с криптоактивами. Отметим, его обсуждение длится уже не первый год. В документе разделяются понятия «токен-актив» и «криптоактив». Токен-актив предполагает наличие прав собственности. Операции с такими активами будут облагаться налогом по правилам, применимым к имущественнным или неимущественным объектам, которые закрепляются за токеном.

Законопроект о токенизации активов пообещали представить в течение двух недель.

Под криптоактивом понимается виртуальный актив, не предусматривающий материальных или нематериальных прав собственности. К таким активам авторы законопроекта причисляют биткоин.

«Операции с криптоактивами не явлются объектами налогообложения НДС», — подчеркнул представитель BRDO Игорь Самоходский в комментарии ForkLog. При этом доходы от операций с криптоактивами облагаются налогом непосредственно при выводе средств.

Отдельно стоит отметить, что биржи в документе выступают налоговым агентом. СЕО Блокчейн Ассоциации Украины (БАУ) Наталья Дрик считает, что эта поправка станет шагом назад в развитии крипторынка в стране. Она также отметила, что БАУ настаивало на декларативном подходе, принятом в большинстве стран. По ее мнению, если законопроект будет принят в таком виде, вход на рынок будет неудобным как для зарубежных платформ и резидентов, так и осложнит работу с криптовалютами для украинцев.

Помимо этого, предлагается внести поправки в законопроект «О публичных электронных реестрах», которые обеспечат внедрение блокчейна в работу всех госреестров.

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