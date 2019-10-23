Госзакупки: телемедики исследуют острые темы в интернете

РосКомСвобода в ходе очередного мониторинга сайта госзакупок обнаружила тендер на 423 999,96 рублей, размещённый Государственным бюджетным учреждением здравоохранения города Москвы «Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий департамента здравоохранения города Москвы», в котором госучреждение просит оказать ей услуги «по предоставлению доступа к системе мониторинга и анализа социальных медиа».

Аукцион на данный момент уже проведён, и из двух претендентов было выбрано ООО «Аналитические технологии и сервис» (ООО «АТИС»), которое предложило исполнить контракт за 358 880 рублей. Его конкурент, ООО «Палитрумлаб», предлагал сделать это за 361 тысячу рублей.

В техническом задании сказано, что Исполнитель должен провести «автоматизированный сбор и анализ публикаций и сообщений социальных медиа для контроля информационного поля, новостных публикаций и комментариев пользователей о деятельности, руководстве и проектах Заказчика». Объем — количество тем — не менее 5, а также не менее 20 000 сообщений в аккаунте в месяц, включая удаленные темы по источникам:

Социальные медиа: Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Youtube, Livejournal, Twitter, Telegram, блоги, форумы, сайты отзывов и другие источники;

Онлайн СМИ: федеральные, региональные, зарубежные.

Для поиска Исполнителем должна быть предоставлена возможность отслеживания всплесков активности пользователей, выявление наиболее острых тем обсуждений в социальных сетях и блогосфере. Должен проводиться самостоятельный мониторинг онлайновых источников и экспресс-анализ полученных сообщений. Заказчик требует предоставление возможности сбора по ключевым словам, а также выставляет другие технические требования Исполнителю, которые во многом повторяют тезисы из уже ранее описанных РосКомСвободой подобных тендеров.

В закупке есть ещё такой пункт, как графический анализ. Кроме всего прочего, в нём присутствует «предоставление возможности построения графиков, результатов поиска по различным классифицирующим признакам:

— динамика публикаций;

— персоны;

— организации;

— темы публикаций;

— тональность;

— источники;

— регионы источников».

Заказчик также требует проработать автоматическую сигнальную систему оповещений «о важных событиях на почту и в Telegram с возможностью гибкой настройки параметров события: рост негатива, сообщения от лидера мнений и т.д.».

Кроме этого, программа должна включать сервисы «Экспорт данных», «Автоматическая аналитика» и «Индекс Репутационного Риска».

Период оказания услуг: в течение 12 месяцев с момента заключения контракта.

Победитель аукциона, ООО «АТИС», зарегистрирован в Москве, имеет прибыль за 2018 год 4,2 миллиона рублей. Согласно данным СБИС, данный Исполнитель принимал участие в 71 торгах, из которых госконтрактов — 51. Выиграл — 46. Основной заказчик — Правительство Ставропольского края. Основной вид деятельности, как указывает сайт «За честный бизнес», у компании — это «деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов» (63.11.1).

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