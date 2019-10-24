Казахстанские операторы отключают мобильную связь незарегистрированным абонентам

Казахстанцы массово жалуются на отключение сотовой связи. Журналисты местных изданий постоянно получают сообщения о невозможности позвонить кому-либо, а также о недоступности операторов связи.

#LentaKTK — Многие казахстанцы жалуются на отсутствие связи https://t.co/BjefUNT3Fz — Новости КТК Казахстан (@ktk_news) October 24, 2019

Некоторые салоны сотовой связи просто переполнены возмущёнными абонентами, которых отключение связи застало врасплох — ночью приходят sms с требованием зарегистрироваться по ИИН, но попытки отправить идентификационный номер СМСкой заканчиваются ничем — сообщение попросту не доходит. К утру некоторым включили исходящие звонки, но дозвониться до них не может никто.

Многие рассказывают, что совсем недавно купили телефоны, а о необходимости привязывать к IMEI или ИИН узнали только сейчас. Попытки дозвониться до операторов не увенчались успехом.

Ограничение связи на незарегистрированных устройствах подтвердили в PR-службе «Beeline Казахстан». Здесь сообщили, что отключать устройства без регистрации начали еще 22 октября. Также добавили, что ранее оператор предупреждал абонентов о необходимости регистрации устройств и привязки IMEI-кода к номеру.

«В соответствии с Законом РК «О связи» операторам сотовой связи запрещается предоставлять услуги сотовой связи по абонентскому устройству, сведения о котором не включены в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств либо не соответствуют сведениям, внесенным в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи», — комментирует коммерческий директор по продажам и клиентскому сервису «Beeline Казахстан» Рауан Кабдрахимов.

Между тем в пресс-службе компании Kcell заявляют о тестировании системы. «Ночью регулятор проводил тестовые работы с базой данных IMEI-кодов. Все неправильно зарегистрированные номера столкнулись с проблемой. Те номера, на которых не совпадает ИИН, номер телефона или IMEI. Особенно те смартфоны, где недавно переставляли SIM-карты. Сказали, что в ближайшее время все включат», — сообщает руководитель пресс-службы Kcell Олжас Бибанов.

Он напомнил, что казахстанцев несколько раз предупреждали о необходимости привязать номера к ИИН и IMEI-коду телефона.

«Некоторые люди проигнорировали это и не воспользовались способами удаленной регистрации. Сегодня ночью регулятор включил базу данных IMEI-кодов, соответственно, номера у всех операторов, которые не были зарегистрированы должным образом, оказались недействительными», — объяснил Бибанов.

По данным Бибанова, проблемы у некоторых казахстанцев возникают, потому что они не привязали свои новые устройства к старой SIM-карте:

«В базе данных, которая была автоматически залита в начале года по этому абоненту, хранится следующая информация: ИИН, ФИО, абонентский номер и IMEI-код старого устройства. В базе нет IMEI-кода нового устройства, каждый раз, когда меняется аппарат, необходимо зарегистрировать телефон«.

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В Комитете телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности прокомментировали массовое отключение сотовой связи.

Председатель Комитета телекоммуникаций Виталий Ярошенко сообщил, что 1 января 2019 года в Казахстане завершился процесс регистрации абонентских устройств и все они были зарегистрированы. Это сделано для борьбы с кражами мобильных телефонов и мошенничеством.

«1 января 2019 года вступили в силу нормы по регистрации абонентских устройств сотовой связи, согласно которым оператору сотовой связи запрещается предоставлять услуги связи по абонентскому устройству сотовой связи, сведения о котором не включены в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи. Аппарат, «привязанный» к вашему ИИН, будет работать только с теми SIM-картами, которые зарегистрированы на вас. С другими SIM-картами данный аппарат работать не будет. Проверить привязку вашего ИИН к телефону вы можете посредством специального сервиса», — сообщил он.

Ярошенко также рассказал, что в последние дни число жалоб об отключении номеров увеличилось. По его словам, это связано с тем, что у казахстанцев появилась возможность узнать, сколько номеров на них зарегистрировано. Ответственность за использование телефонных номеров лежит на их владельцах, поэтому люди отключают «левые» номера.

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