Google обвинили в слежке за сотрудниками

Сотрудники Google обвинили руководство компании в разработке внутреннего инструмента для слежки за ними.

Google employees accuse company leadership of developing internal surveillance tool to monitor workers’ attempts to organize protests & discuss labor rights: https://t.co/vFyeZAqNV0 — Ryan Gallagher (@rj_gallagher) October 23, 2019

Речь идет о расширении для Google Chrome, которое можно использовать, чтобы следить за попытками сотрудников организовать протесты или обсудить свои трудовые права.

Расширение сообщает руководству Google о сотрудниках, которые внесли в свой календарь событие, предполагающее использование более 10 комнат или участие более 100 человек. Наиболее очевидное объяснение этой функции, по мнению автора, – это «попытка руководства немедленно узнавать о попытках сотрудников выступить организованно».

Внедрить инструмент планировалось в конце октября.

Два сотрудника Google в Калифорнии сообщили, что на их компьютерах расширение уже установлено. Еще один сотрудник видел на внутренней доске объявлений, что в его офисе инструмент будут разворачивать в конце октября.

Представитель Google заявил в ответ на подозрения сотрудников, что «данные утверждения о работе и целях этого расширения категорически ложны; это просто всплывающее напоминание, которое просит людей подумать, прежде чем автоматически добавлять встречу в календари большого числа сотрудников».

Google утверждает, что причиной создания инструмента стало растущее количество спама в календарях и мероприятиях. Расширение не собирает данные, по которым можно установить личность сотрудника, и не блокирует использование календарей. Оно скорее выступает в роли ограничителя скорости, когда сотрудник устанавливает контакт с большой группой, уверяет компания.

Компания также сообщила, что работа над инструментом велась месяцами, и что он прошел стандартную проверку на приватность, безопасность и законность применения.

Пока одни считают Google работодателем мечты, сами работники давно жалуются на компанию из-за деспотичного поведения руководства. Бывшие сотрудники компании уже рассказывали СМИ несколько историй о негласных наказаниях после протестов против политики Google.

В течение прошлого года акций было несколько — против денежных вознаграждений обвинявшимся в харассменте топ-менеджерам, поставки технологий искусственного интеллекта для дронов Пентагону и участия в совете по разработке ИИ председателя Heritage Foundation с гомофобными взглядами. Клэп Стейплтон из маркетингового отдела YouTube и Мередит Виттакер из исследовательской группы по разработке ИИ собрали тогда больше 10 историй о санкциях, которые применялись к другим сотрудникам.

Наказания были разными — от запрета в работе над проектом до понижения в должности. В руководстве Google заявили, что не практикуют негласные наказания, а для сбора отрицательных отзывов работников у компании работает сразу несколько каналов связи, в том числе анонимный.

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