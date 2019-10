Google обвинили в слежке за сотрудниками

Сотрудники Google обвинили руководство компании в разработке внутреннего инструмента для слежки за ними.

Google employees accuse company leadership of developing internal surveillance tool to monitor workers’ attempts to organize protests & discuss labor rights: https://t.co/vFyeZAqNV0

— Ryan Gallagher (@rj_gallagher) October 23, 2019