В США требуют проверить TikTok из-за его китайских владельцев, отрицающих влияние Пекина

Сенаторы США Чак Шумер и Том Коттон попросили разведку проверить, не создает ли приложение TikTok угрозы национальной безопасности. В письме Джозефу Магуайру, шефу национальной разведки, сенаторы выразили обеспокоенность тем, не цензурирует ли Китай контент, который видят американские пользователи приложения. В то же время сенаторы запросили проверки, какие данные собирает TikTok. «У приложения 110 миллионов загрузок только в США, TikTok представляет собой потенциальную угрозу контрразведки, которую мы не можем игнорировать.»

Напомним, приложением TikTok владеет пекинская фирма ByteDance. Несмотря на то, что приложение хранит данные американских пользователей в США, политики беспокоятся о том, что владеющая им фирма регулируется китайским законодательством.

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Ответ TikTok

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В ответ на подозрения, в компании заявили, что Китай не имеет влияния на их контент-политику, потому что TikTok не работает в Китае. Это правда: сайт TikTok.com заблокирован в Китае, TikTok не доступен в китайских магазинах приложений, а пользователи с китайскими номерами не могут в нем зарегистрироваться.

В компании добавили, что «TikTok стремится быть ответственным лицом в США, что включает в себя работу с Сенатом и другие регулирующими органами».

Подозрения относительно TikTok появились, в частности, после выхода материалов The Guardian о внутренней контент-политике приложения. Обвинения издания приложение также отвергло.

Помимо TikTok, под раздачу сенаторов на днях попал Facebook.

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