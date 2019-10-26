Роскомнадзор борется за нравственность китайской молодёжи на украинском портале

Проводя мониторинг реестра заблокированных сайтов, Роскомсвобода обнаружила, ещё одно любопытное внесение Роскомнадзора. На сей раз в поле его зрения попала ссылка украинского портала bigmir.net с новостью за 2011 год о том, как молодая китаянка (возраст не указан) согласилась расстаться со своей невинностью в обмен на четвёртый iPhone:

reestr.rublacklist.net/record/1859841/

Обратите внимание, решение суда отсутствует, поэтому неизвестно — на каком основании была заблокирована эта информация.

Также это явно не касается блокировки материалов СМИ, признанных запрещёнными, поскольку тогда бы присутствовала соответствующая пометка «SMI», появлявшаяся в деле об ограничении доступа, например, к материалам портала «Фергана». Нет, вместо этого используется «URL-on», которым Роскомнадзор обычно помечает ссылки на новости с жёстким порно.

Законодательного акта, которым бы утверждалось — «отныне новости с «жёлтым оттенком» будут считаться порнографией», мы не нашли. Да и, смеем вас уверить, вряд ли таковой вообще существует. Почему вдруг российское надзорное ведомство решило вступить в борьбу за нравственность китайской молодёжи, блокируя украинские сайты, нам тоже неизвестно.

Возможно, Роскомнадзор найдёт время для того, чтобы объяснить, где в этой новости он нашёл настолько бьющие по морали материалы, что это заслуживает немедленной блокировки?

Российское госорганы уже неоднократно вносили Bigmir в реестр запрещенных сайтов. Такие решения кроме РКН, начиная с 2014 года принимали Генпрокуратура, Роспотребнадзор и различные суды.

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