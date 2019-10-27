Зачем нужен «полевой» телефон?

РосКомСвобода публикует материал «Теплицы социальных технологий», подготовленный ею совместно с Сергеем Смирновым — консультантом и тренером по цифровой и комплексной безопасности для команд некоммерческих организаций и независимых журналистов. Новый материал «Теплицы» на этот раз адресуется активистам и журналистам, которые могут находиться в зоне риска, но изложенные ниже специалистом сфере безопасности советы могут пригодиться и обычным гражданам. «Если вы постоянно тревожитесь за сохранность данных в вашем телефоне, мы вас понимаем, — отмечает «Теплица». — Для этого подсказываем, как быть».

Ситуации бывают разные: редакция отправляет журналиста сделать репортаж о митинге в центре города, группа экологов противостоит незаконной стройке в парковой зоне, гуманитарная миссия спешит в неспокойную местность, где дороги перекрыты блок-постами, правозащитник летит на международную конференцию и опасается навязчивого внимания на таможне.

Во всех этих ситуациях у героев есть общая уязвимость: мобильный телефон. Это маленькое устройство напичкано важными данными – контактами, фотографиями, видео- и аудиозаписями, заметками, электронными письмами, сообщениями мессенджеров… Как все это защитить? Можно ли вообще это защитить?

Первый подход к безопасности смартфона заключается в комплексной защите самого устройства и данных на нем. Сюда, в частности, относят: — пароль, пин-код или другую форму защиты доступа к смартфону;

шифрование устройства;

— пароли на отдельные приложения (если возможно);

— шифрование электронной почты и прочих коммуникаций, использование VPN;

— разлогинивание, то есть выход из веб-сервисов и приложений по окончании работы;

— физическая защита устройства, например, чехол и стекло/пленка на экран. Сюда же можно отнести специальные пленки, сужающие угол зрения, которые препятствуют «подглядыванию со стороны» (privacy screens).

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Второй подход – уменьшить объем важных данных на устройстве:

«чистить» историю звонков, старые SMS-сообщения, электронные письма и сообщения в мессенджерах; — удалять ненужные приложения и связанные с ними данные;

— принципиально отказаться от определенных сервисов на смартфоне;

— время от времени переносить текстовые заметки, PDF-файлы, фотографии, аудио- и видеозаписи со смартфона на другие носители и удалять эти файлы со смартфона;

— использовать исчезающие сообщения в мессенджерах.

Оба подхода требуют ресурсов – терпения, аккуратности, времени на выработку привычек.

Кроме информации, ценным в смартфоне может быть, собственно, сам аппарат. Кража, потеря, изъятие или уничтожение смартфона могут ударить по кошельку, расстроить рабочие планы, вызвать стресс у самого владельца. Если вы по роду деятельности принадлежите к «группе риска» (например, вы гражданский активист или независимый журналист) либо отправляетесь в «зоны риска», есть альтернативное решение. Не берите родной и наполненный всякой информацией смартфон. Купите простой «подменный» аппарат.

В этой статье мы будем называть его «полевым» телефоном.

Было опрошено 40 гражданских активистов и журналистов, которые поделились своими соображениями, какими критериями должен обладать «полевой» телефон:

Два обязательных условия: — цена. Телефон, которому (возможно) суждено быть разбитым или отобранным, не должен пробивать брешь в бюджете. Мы ориентировались на устройства стоимостью до 6000 рублей;

— популярность. Человек должен иметь возможность быстро купить телефон в магазине в центре города, а не ждать заказ из Москвы или с AliExpress.

Но, внимание, речь в статье идёт о ценах по состоянию на 2019 год!

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Среди желательных характеристик были названы: — качество камеры. Чаще всего о камере говорили журналисты, для которых телефон – средство фиксации событий. Впрочем, если ваша профессия и не связана со сбором информации, фото или видео могут помочь вам и другим людям в административном или уголовном процессе, да и ради гласности. Камера с матрицей 0.3 мегапикселя – условная камера, нам такой телефон вряд ли подойдет;

— слот для карты microSD. С ним появляется возможность расширить память для хранения фото‑, видео- и аудиофайлов, а также (при необходимости) быстро вынуть карточку, чтобы ее выбросить, спрятать или передать другому человеку;

— емкость аккумулятора. Хорошо, если полевой телефон способен работать без подзарядки хотя бы пару дней. Этот критерий не самый значимый. Сегодня мы настойчиво советуем пользователям носить с собой автономную зарядку, так называемый «пауэрбанк»;

— GPS – чтобы в случае опасности (например, невозможности куда-либо двигаться из-за физических повреждений) можно было передать друзьям свои координаты, да и вообще сделать апгрейд своим способностям ориентироваться в пространстве;

— хорошо, если есть фонарик. Вдруг вы окажетесь в темном помещении, или просто нужно будет подсветить содержимое карманов;

— оперативная память – чем больше, тем лучше;

— положительные отзывы покупателей.

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Отдельно стоит поговорить о кнопочных телефонах. Многие владельцы смартфонов часто не воспринимают аппараты ценой до 2000 рублей как устройство, пригодное для работы. Некоторые прямо говорили, что такая покупка – выброшенные деньги.

Однако есть роль, для которой дешевый телефон вполне подходит. Она подразумевает сознательный отказ от Интернета, когда нужна, главным образом, «звонилка» для краткосрочного использования и экстренных случаев. Развитие такого подхода – «burner phone», предоплаченный аппарат, который изначально приобретается с задачей сделать один или несколько звонков. Затем от телефона можно или даже нужно избавиться, смотря по ситуации. Бывают сценарии, когда понадобится не один такой «горящий» телефон, а значит, расходы лучше сократить.

Burner phone может пригодиться, например, если вы полагаете, что высока вероятность изъятия телефона «навсегда», или вы хотите обеспечить себе больше защиты, регистрируясь на сайте свиданий, или вам предстоит встреча с важным клиентом либо источником информации, который особенно хочет остаться анонимным.

«Один из наших коллег рассказал историю, когда он выложил burner phone правоохранителям в ответ на их требование к задержанным отдать телефоны (без всяких протоколов, «на посмотреть»). При этом другой телефон остался с ним и пригодился после задержания», — отмечается в материале Смирнова и «Теплицы».

Категория дешевых кнопочных телефонов наполнена огромным числом моделей Micromax, Fly, BQ, Vertex, Prestigio, ZTE и других. За 1300–1600 рублей можно купить «младшенькие» моноблоки Nokia 105 и 106 или представителя линейки Philips Xenium с неплохим для такого телефончика аккумулятором 2000 мАч. Камеры у этих телефонов так себе, максимум 2 Мп, слот для карты microSD не у всех, а о GPS можно только мечтать. Но основным критериям такие телефоны соответствуют. В одной из групп респонденты даже предложили вариант «бабушкофона» с крупными кнопками и ярко-красной кнопкой «SOS». Наконец, почти у всех этих устройств есть фонарики!

Можно попробовать приобрести дешёвый смартфон с сенсорным экраном в категории до 3500 рублей. В эту категорию входят, например,

двухсимочный смартфон от тех же Digma, Prestigio, Fly, Vertex, Micromax и иже с ними. С экраном 4–5.5‑дюймов (скорее всего, TN), 1 Гб оперативной памяти, 8 Гб встроенной памяти, камерой до 5 мегапикселей, 3G, GPS, слотом для microSD и аккумулятором 2000 мАч или даже больше. Все это великолепие будет работать на дешевом чипсете семейства Spreadtrum или Mediatek 6580/67хх и Android версии 7, иногда 8. На разных сайтах вы обнаружите пестроту отзывов, от «прекрасный аппарат за свои деньги» до «микрофон передает все шумы, которые способен уловить, и даже больше». Как бы то ни было, с таким устройством можно заглянуть на веб-сайт, сделать заметку и фотоснимок, воспользоваться компасом, узнать свои GPS-координаты.

Если денег совсем мало, а кнопочный телефон вы категорически отвергаете, можно попробовать выбрать что-нибудь из этого семейства. Если добавите еще несколько сотен рублей, вам станет доступен аппарат поинтереснее, скажем, относительно свежая модель Philips S260: Android 8 Go («облегченная» версия популярной операционной системы), поддержка 4G. Также приятно иметь возможность вытащить microSD-карту без булавки или иного приспособления.

В районе 4000–4500 рублей к этой компании присоединяются Alcatel 1 и Nokia 1 (у Nokia уже IPS-экран), а за 5000 рублей – Xiaomi Redmi Go. В диапазоне 5000–6000 рублей уже можно выбирать из вполне современных смартфонов, таких как Xiaomi Redmi 7A 2/16 на чипсете Qualcomm Snapdragon 439, с операционной системой Android 9, 13-мегапиксельной камерой с автофокусом, поддержкой всех трех спутниковых группировок (GPS, ГЛОНАСС, BeiDou) и аккумулятором 4000 мАч. Если не чураетесь вторичного рынка, за те же деньги можете приобрести флагманскую модель смартфона четырех-пятилетней давности (например, Xiaomi Redmi 4 pro).

Как вариант можно рассмотреть покупку «умных часов» с поддержкой собственной SIM-карты. Такое устройство в ценовом диапазоне до 6 тысяч рублей менее функционально, чем смартфон (посредственная камера, слабый аккумулятор), зато выглядит, как традиционные часы. Возможно, при задержании их не отберут, как смартфон.

Если вы продолжаете сомневаться, пусть вас согреют две идеи:

Вы покупаете не «ещё один телефон» плюсом к своему нынешнему, а специальное устройство для конкретных задач. Скажем, у вас дома есть чашки, из которых вы и ваши родные пьете чай, молоко или морковный сок, но вот к вам заглянул дорогой гость на стаканчик хорошего виски. Не будете же вы подавать гостю односолодовый 10-летний Bushmills в чайной чашке! Достаточно одного инцидента с кражей, порчей или изъятием телефона, чтобы вы сказали «о‑о-о, теперь я точно знаю, что это окупилось!». На самом деле «полевой» телефон окупается сразу: он дает ощущение безопасности. Оказываясь в «зоне риска», вы знаете, что в кармане или сумочке не лежит ничего по-настоящему ценного. Это позволяет перестать нервничать и освободить мозг для решения других задач, в том числе и ради вашей безопасности.

Кнопочный телефон ничем не дополнишь, а вот современный Android-смартфон «из коробки» оснащен комплектом полезных программ, таких как простой текстовый редактор (инструмент для записей) и калькулятор.

Если вы отправляетесь в зону риска с друзьями, добавьте мессенджер, в котором будете общаться. Лучше, если этот мессенджер не потребует привязки к телефонному номеру, будет иметь функции сквозного шифрования и исчезающих сообщений. Signal по-прежнему популярен (хотя все еще привязан к телефону). Обратите внимание на Briar – не столь известный, но многообещающий проект.

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Если вы предполагаете, что можете оказаться на публичной акции в руках полиции или Росгвардии, вам поможет бот ОВД-Инфо в Telegram, а значит, и этот мессенджер. Но не привязывайте его к своему основному номеру телефона, чтобы имеющаяся переписка и каналы не перекочевали в ваше «полевое» устройство. Не позволяйте Telegram увлечь вас разными интересными каналами и чатами.

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Возможно, пригодится любимое приложение VPN. Для обеспечения анонимности хорошее средство – Tor Browser.

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Весьма полезными с точки зрения обеспечения безопасности могут оказаться приложения для навигации, особенно такие, которые работают с офлайновыми картами, то есть не нуждаются в подключении к Интернету (например, Locus Map и Maps.me).

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В некоторых смартфонах есть функция быстрой отправки экстренного сообщения с заранее определенным текстом и текущими GPS-координатами на конкретный адрес email и/или телефонный номер.

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На «полевом» телефоне не следует пользоваться электронной почтой, общаться по рабочим вопросам в мессенджерах и вообще залогиниваться в аккаунты, начиная с вашего рабочего/личного аккаунта Google (заведите себе новый аккаунт!) и заканчивая каким-нибудь Tinder’ом. Без онлайн-банков в «полевом» телефоне тоже можно обойтись.

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Убедитесь, что ваш смартфон зашифрован (для этого придется проверить настройки; разные производители предлагают разные названия/пути до этого пункта в своих оболочках). Шифрование вряд ли станет серьезным препятствием для «демонов высшего уровня» (могут получить у вас пароль силовым давлением или угрозами), но против злодеев поменьше оно работает эффективно.

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Возможно, наступит момент, и «полевой» телефон сослужит вам хорошую службу.

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