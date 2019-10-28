В Китае принят первый в истории закон о криптографии

Закон принял Постоянный комитет ВСНП, сообщает Coindesk. Произошло это на следующий день после того, как Си Цзиньпин призвал страну использовать технологию блокчейн. Новая нормативно-правовая база направлена ​​на установление стандартов применения криптографии и управления паролями. Закон устанавливает главенствующую роль центрального криптографического агентства, которое будет руководить общественной криптографической работой и разработкой принципов регулирования отрасли.

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В законе не идет речь о криптовалютах напрямую, текст скорее сфокусирован на управлении паролями в государственных службах и на криптографии. Однако криптография является ключевым компонентом криптовалют. И эксперты считают, что так страна движется к своей национальной криптовалюте.

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В заявлении говорится:

«Четкие указания и правила нужны для оценки технологий коммерческой криптографии, используемых в областях, связанных с национальными интересами, поскольку нынешняя «свободная» система больше не подходит для отрасли».

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В ВСНП заявили, что новый закон будет стимулировать исследования в области коммерческой криптографии и в то же время создавать инклюзивную стандартизированную систему регулирования рынка.

Принятие закона о криптографии в Китае произошло спустя пару дней после того, как Марку Цукербергу не удалось убедить конгрессменов в необходимости запуска криптовалюты Libra. На этой встрече глава Facebook отметил, что Китай начал работать над проектом национальной криптовалюты сразу после анонса Libra.

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