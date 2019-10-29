Московские власти разместили в открытом доступе данные почти 4 тысяч граждан

Московские власти разместили на портале госзакупок личные данные порядка 3,9 тысячи людей, среди которых есть дети и взрослые с инвалидностью. Документы обнаружило издание Russian Deadline.

В открытом доступе оказались паспортные данные, адреса регистрации, контактные номера и истории болезней.

Персональные сведения были указаны в актах сдачи-приемки услуг по как минимум 62 госзакупкам, связанным с путевками в санатории для людей с инвалидностью, а также предоставлением ортопедической обуви и протезов. Личные данные опубликовало ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности организаций труда и социальной защиты города Москвы», подчиняющееся департаменту труда и соцзащиты.

Уточняется, что поставщиками по госконтрактам выступали в основном подведомственные Министерству труда федеральные государственные унитарные предприятия – «ЦИТО» и «Московское протезно-ортопедическое предприятие». Комментарии от этих организаций получить не удалось, отмечает издание.

По словам эксперта в области медицинского права Юлии Стибикиной, таким образом могли быть нарушены два закона – «О персональных данных» и 323-ФЗ «Об охране здоровья граждан». Однако юрист пояснила, что нарушение будет иметь место лишь при условии, что от граждан не было получено согласия на публикацию личных сведений.

В Департаменте труда и социальной защиты города Москвы подтвердили утечку персональных данных и заверили, что принимаются меры для исключения дальнейшего распространения сведений. Также сообщается, что идет служебная проверка.

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