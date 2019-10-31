Армейский антивирус для защиты каналов связи

Российские военные провели тестирование специальных программ для защиты каналов связи АСУ «Акация», «Андромеда» и ЕСУ-ТЗ. Разработанное антивирусное ПО будет отслеживать несанкционированный доступ вредоносов, обнаруживать место вторжения и выявлять посторонние файлы. Также оно предупреждает оператора о кибератаке и предлагает несколько вариантов перенастройки сети и пути решения проблемы.

Оборудование АСУ состоит из сервера с собственным ПО, защищенных ноутбуков, шифрующих устройств и средств связи. Для передачи информации в основном используются спутниковые каналы и каналы радиосвязи. Хотя современные АСУ, как правило, физически не связаны с интернетом, злоумышленник может внедриться в них, взломав каналы передачи информации.

«Ретранслируемый сигнал может быть перехвачен. Поэтому его нужно защищать. Наиболее уязвимыми являются Wi-Fi-сигналы, которые также используются военными. Для проникновения в них достаточно взломать пароль. Правда, чтобы перехватить такой сигнал, к передатчику нужно максимально близко подобраться — примерно на 50 м. В то же время в сигналы радиосвязи можно внедриться с помощью электронных средств, которые устанавливаются на разведывательных самолетах», — отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Первые испытания армейского антивируса успешно прошли в ходе учений «Центр-2019». Разработки позволяют не только обеспечивать безопасность софта, но и обнаруживают место вторжения в программное обеспечение, находят повреждённые фалы, а также предлагают несколько вариантов решения проблемы, включая возможности перенастройки сети для защиты от атак извне.

АСУ позволяют организовать взаимодействие войск, командных пунктов, штабов, тыловых подразделений. Система обеспечивает передачу необходимой для управления войсками информации в реальном времени.

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