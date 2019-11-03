03.11.2019

СК возбудил дело о «сексуальном насилии» из-за видео, где дети интервьюировали гея

История началась с жалобы вице-спикера Госдумы Петра Толстого на шоу канала Real Talk «Slivki Kids», после этого​ в Москве Следственный комитет предъявил обвинения в адрес создателей в «умысле на совершение развратных действий в отношении неопределенного круга малолетних лиц»

 

О жалобе Петра Толстого на шоу, где дети разговаривали с геями и бывшими порноактрисами, стало известно в сентябре. По словам парламентария «Пусть, конечно, специалисты определяют, есть тут нарушение действующего законодательства или нет, но мне кажется, что это этически недопустимо и аморально».
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28 октября Пётр Толстой опубликовал ответ МВД, где ведомство сообщило, что в отношении руководителей канала возбуждено административное дело и проводится проверка по уголовным статьям.

Спустя несколько дней представители канала обратились в «Правозащиту открытки» и сообщили, что всех, имеющих отношение к каналу вызывали в полицию, а к родителям интервьюировавших гея детей приходили органы опеки и грозили лишением родительских прав.

Вскоре после этого адвокат «Правозащиты Открытки» Валентина Дехтяренко сообщила, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера.
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В постановлении следствия, опубликованном Валентиной Дехтяренко там же, говорится, что организаторы канала «проводили беседы на различные темы развратного характера, направленные на вызывание сексуального возбуждения у потерпевших, а также на пробуждение у них интереса к сексуальным отношениям».

Представитель канала хочет, чтобы эта история стала публичной, но опасается открывать свою личность из-за предъявляемой следствием статьи.

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