Отчёт Twitter: Россия, Турция и Япония — лидеры по удалению контента, США — по запросам на доступ к данным

В опубликованном отчёте за первое полугодие 2019 года компания предоставила статистику по следующим направлениям:

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Борьба с насильственным контентом

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В начале отчета Twitter говорит, что стал лучше использовать специальные технологии для идентификации насильственного и террористического контента и они дали свои плоды. Сейчас 50% от всех твитов, на которые реагирует соцсеть из-за их насильственного или террористического содержания, обнаруживает она сама.

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Защита личной информации

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За последние полгода соцсеть зарегистрировала, что на 48% участились случаи, когда кто-то нарушает политику конфиденциальности Twitter и распространяет, например, чью-то личную информацию без разрешения владельца. В целях пресечения таких практик, соцсетью было заблокировано на 119% аккаунтов больше, чем за прошлый отчетный период (второе полугодие 2018).

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Контент 18+

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На 37% увеличилось число найденных соцсетью изображений и видео контента 18+, модераторы удалили на 41% больше таких постов/аккаунтов, чем в прошлом отчетном периоде.

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Проявления ненависти

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Было найдено на 48% больше примеров ненавистнического поведения юзеров, а частота реагирования на это соцсети увеличилась на 133%.

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Оскорбления

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Число постов/профилей, оскорбляющих личность либо группу лиц увеличилось на 22%, соцсеть реагировала на них на 68% чаще, чем в предыдущем полугодии.

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Аккаунты, выдающие себя за другое лицо или бренд

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За последние полгода соцсеть отреагировала на 124 339 таких случаев.

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Манипуляция платформой

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Как сообщается в отчете, Twitter применяет инструменты по определению спам-ботов и часто успевает отреагировать ещё до их первого твита. Для этого он использует рекапчу, идентификацию по телефону и электронной почте. За отчетный период было зарегистрировано на 50% меньше нарушений в этом разделе, чем за предыдущий.

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Пропаганда терроризма

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В этот отчетный период был найден 115 861 аккаунт с призывами к терроризму, это на 30% меньше, чем за предыдущее полугодие. Как отмечает соцсеть, сейчас продолжается падение числа таких постов и аккаунтов, и в этом помогают технологии, которые Twitter применяет для ранней идентификации. 87% из 115 тыс. аккаунтов, пропагандирующих терроризм, были найдены самой соцсетью.

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Насилие над детьми

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244 188 аккаунтов было заблокировано из-за действий, связанных с эксплуатацией детей в сексуальных целях. 91% из этих 244 тысяч аккаунтов был найден самой соцсетью с помощью PhotoDNA и других технологий.

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Копирайт

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Twitter получил на 101% больше запросов о нарушении авторских прав, чем в предыдущий отчетный период. Однако не все из них были удовлетворены. Фальшивые копирайт-запросы в большом количестве поступают из Японии, Турции и Бразилии.

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Товарные знаки

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На 39% увеличилось число полученных запросов по неправомерному использованию товарных знаков. Однако соцсеть отмечает, что многие из этих запросов не были удовлетворены из-за непредоставления организациями достаточной информации в запросе.

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Запросы на удаление контента

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В этой категории подсчитаны запросы на удаление контента, которые подают государства. Такой запрос может поступить не только по решению суда определенной страны, но и по решению ответственного госоргана. По отношению к предыдущему отчетному периоду, Twitter получил на 67% больше запросов на удаление контента, которые исходили от 49 стран. 80% запросов на удаление контента поступило от трёх стран — Турции, Японии и России. Так, от России поступило 3810 запросов на удаление контента, из которых 711 были решениями суда. При этом, запросы России Twitter удовлетворяет чаще всего — в 34% случаев. На втором месте по этому показателю идёт Германия — соцсеть удовлетворила 32% запросов из этой страны, правда их было всего 44.

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Россия в Твиттере борется с суицидом

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В отчете сообщается, что за отчетный период 2525 из 3810 запросов из России на удаление контента поступили в связи с пропагандой суицида. В 23% процентах от числа этих запросов соцсеть не предприняла никаких действий из-за того, что твиты/аккаунты были направлены наоборот на борьбу с этой проблемой и информирование о том, как её предотвратить..

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Запросы на получение информации

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Включают запросы со стороны правительств и неправительственных организаций по всему миру с требованием представить информацию о том или ином аккаунте. И здесь с заметным отрывом лидирует США:

Стоит отметить, что Россия за этот период не отправила ни одного запроса на доступ к данным пользователей Twitter.

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