США и Тайвань отрабатывают совместное противостояние кибервойнам

Правительство государства-острова совместно с представляющим интересы США Американским институтом на Тайване (АИТ) анонсировали проведение киберучений. В центре внимания угрозы, исходящие от «Северной Кореи и других субъектов», хотя ранее официальный Тайвань говорил, что большинство кибератак осуществляется с материкового Китая.

Учения будут проводиться чуть меньше недели, и одной из их составляющих станет защита от попыток взлома правительственных сайтов путём введения госслужащих в заблуждение. Частные компании также будут задействованы.

Для Тайваня, по словам Вирла Ноувенса (Veerle Nouwens) из Британского Королевского института исследований в области обороны и безопасности UK, материковый Китай рассматривается как один из основных источников кибератак на острове. Гендиректор Тайваньского агентства кибербезопасности, также отмечает Ноувенс, сообщил о порядка 30 миллионов кибератак в месяц на правительственные сети, и около половины из этих нападений происходит из КНР. «Поэтому, независимо от страны происхождения [атак], усиление кибербезопасности становится всё более приоритетной задачей для любого правительства или компании частного сектора», — подытоживает он.

Кибернаступательные и защитные учения были официально запущены и.о. директора АИТ Рэймондом Грином (Raymond Greene) на организованном Microsoft мероприятии. Он охарактеризовал их как «обозначение новой границы» в киберсотрудничестве Вашингтона и Тайбэя. В последнее время между Китаем и Тайванем снова обострились отношения, но самая большая угроза сегодня, уверяет Грин, «не высадка войск на берег, а попытки непримиримых оппонентов использовать открытость наших обществ и сетей против нас». Во многих отношениях он считает киберугрозы наиболее значительным риском. Он добавил, что злоумышленники пытаются подорвать выборы, поставить под угрозу критическую инфраструктуру и нанести ущерб финансово-торговой отрасли.

В борьбе за защиту Тайваня принимают участие должностные лица других стран, включая Австралию, Индонезию, Японию. Тренировки будут проводиться с помощью специального американского симулятора международных компьютерных атак, используемого в учениях Cyber ​​Storm раз в два года.

.

.

.