Новая утечка: данные клиентов Альфа-банка продают в интернете

О новой банковской утечке сообщил РБК, ознакомившийся с пробным фрагментом украденных данных на специальном форуме. Продавец, который дал объявление о продаже данных, утверждает, что имеет на руках данные 3500 пользователей. В качестве бесплатного пробника этот человек сбросил файл с данными о 13 клиентах Альфа-банка.

Журналисты проверили данные через приложение банка и выяснили, что в целом они достоверны. Телефонный обзвон 13 клиентов подтвердил, что они действительно недавно оформляли карту этого банка. Один из клиентов сказал, что ему уже позвонили мошенники и ему пришлось заблокировать карту. В банке подтвердили утечку данных только 15 пользователей и сказали, что проводят внутреннюю проверку.

Так как у мошенников не оказалось данных банковских карт, списать средства они не смогут, однако такая информация как паспортные данные, договор, сумма кредитного лимита и предмет страховки в «АльфаСтраховании» может значительно облегчить телефонное мошенничество, ведь преступникам будет проще втереться в доверие.

Эксперты, опрошенные РБК на предмет причин утечки, говорят, что скорее всего это сделал один из операционных работников низового звена, чтобы заработать. Также выражается мнение, что предотвратить утечку, в которой повинен один конкретный сотрудник — непростая задача и здесь помогут не только меры информационной безопасности, но и видеонаблюдение и внесение изменений во внутренний распорядок.

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