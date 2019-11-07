У сервиса Клименко Роскомнадзор потребовал удалить изображение, оскорбляющее флаг РФ

«Интернет-порталу liveinternet направлено требование об удалении оскорбительного изображения флага России», — сообщил Роскомнадзор на своём официальном сайте. Также уточняется, что в адрес надзорного ведомства поступило требование Генеральной прокуратуры РФ об ограничении доступа к иллюстрации на странице сайта liveinternet.ru. По указанной в требовании ссылке размещено изображение с оскорбительным описанием флага России.

«Администрации сайта направлено уведомление о внесении интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации. Портал должен удалить изображение, выражающей явное неуважение к обществу и официальным государственным символам России. Данные меры принимаются на основании статьи 15.1-1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»», — отмечается в сообщении РКН.

Согласно информации на самом сайте LiveInternet.ru — это портал, предоставляющий услуги статистики сайтов и ведения онлайн-дневников (блогов), а также другие различные сервисы, охватывающие широкий круг потребностей аудитории.

Ирония сложившейся ситуации в том, что владелец сервиса — бывший советник Владимира Путина по вопросам развития интернета Герман Клименко. Относительно инициатив государства в области регулирования интернета экс-советник Президента чаще всего занимал неопределённую позицию, не проявляя особого рвения в защиту свободы Рунета.

Тем не менее, РосКомСвобода считает сам закон «об оскорблении власти» абсурдным и усиливающим цензуру в Рунете, а претензии к liveinternet — давлением на свободу слова и выражение мнений.

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