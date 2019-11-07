У DuckDuckGo 50 миллионов поисковых запросов в сутки

Приватный поисковик DuckDuckGo достиг 50 миллионов запросов в день, говорится в сообщении самого поисковика.

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Thank you 🦆🦆🚀 users, whoever you are! We've hit a record of 50 million private searches a day thanks to your use of our privacy protection tools, especially our mobile browser. That's over 500 a second and 18 Billion a year. 😮https://t.co/qmnc8yZrQ3 pic.twitter.com/Xyfxn6R9nC — DuckDuckGo (@DuckDuckGo) November 6, 2019

Спасибо, пользователи DuckDuckGo, кем бы вы ни были! Мы побили рекорд в 50 миллионов поисковых запросов в день, спасибо вам за использование наших инструментов, защищающих приватность, особенно нашего мобильного браузера.

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В твите также указана ссылка на страницу со статистикой. И действительно, внутренний подсчет говорит о том, что количество запросов росло серьезными темпами в прошедшие 2 года:

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С ноября 2017 года по настоящий момент количество запросов в день увеличилось на 32 миллиона — тогда их было 18 миллионов. За прошедший год с ноября 2018 число запросов увеличилось почти на 19 миллионов.

Поисковик так же предоставляет статистику того, сколько было сделано запросов в год: с 16 миллионов в 2010 году число запросов увеличилось до 9 миллиардов в 2018, а в 2019 уже перевалило за 11 миллиардов.

Статистику числа пользователей DuckDuckGo по понятным причинам не предоставляет, и хоть эта цифра будет скорее всего меньше 50 миллионов в день, она всё равно будет довольно внушительна, что говорит о мировом тренде на защиту личных данных и растущий скепсис пользователей к традиционным поисковикам, которые могут, например, удалять данные из выдачи по запросам властей, копирайт-агрессоров и обычных граждан.

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Справка на Википедии: DuckDuckGo (сокр. DDG) — поисковая система, придающая особое значение обеспечиванию конфиденциальности пользователей и отказу от «пузыря фильтров» персонализированных результатов поиска. DuckDuckGo также уделяет особое внимание выдаче наилучших результатов, а не наибольшего их количества, и генерирует результаты, используя более 400 источников, включая ключевые краудсорсинговые сайты, такие как Википедия, а также другие поисковые системы.

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