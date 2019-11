У DuckDuckGo 50 миллионов поисковых запросов в сутки

Приватный поисковик DuckDuckGo достиг 50 миллионов запросов в день, говорится в сообщении самого поисковика.

Thank you 🦆🦆🚀 users, whoever you are! We've hit a record of 50 million private searches a day thanks to your use of our privacy protection tools, especially our mobile browser.

That's over 500 a second and 18 Billion a year. 😮https://t.co/qmnc8yZrQ3 pic.twitter.com/Xyfxn6R9nC

— DuckDuckGo (@DuckDuckGo) November 6, 2019