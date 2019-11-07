Квантовый компьютер от Росатома обойдётся в 24 млрд рублей

Госкорпорация Росатом начала разработку собственного квантового компьютера. Проект рассчитан на срок до 2024 года и предполагает финансирование общим объемом 24 млрд руб., уточнили в госкорпорации. Из них 13,3 млрд – бюджетные средства и 10,4 млрд руб. – внебюджетные, рассказала директор по цифровизации Росатома Екатерина Солнцева. Часть внебюджетных денег – средства самого Росатома, однако планируется привлекать к участию и другие компании, говорит она.

«Росатом» создаст квантовый компьютер за 24 млрд рублейhttps://t.co/3TXxNmUnRn pic.twitter.com/yPxEOuPHKm — Коммерсантъ (@kommersant) November 7, 2019

Экономический эффект от разработки ожидается не ранее чем через пять лет, говорит Руслан Юнусов, который возглавит проектный офис квантового компьютера в «Росатоме». К 2024 г., сообщает он, планируется создать четыре типа квантовых компьютеров размером от 50 до 100 кубитов. (Кубит, сокращение от quantum bit, – простейший элемент квантового компьютера, может находиться в одном из двух состояний, как и обычный бит, а также в так называемой суперпозиции.)

По словам Юнусова, квантовые процессоры будут производиться в России с нуля, но часть комплектующих могут купить за рубежом, например лазеры или измерительную технику. Сам компьютер будет стоять в России, к нему планируют разработать облачную платформу с удаленным доступом.

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