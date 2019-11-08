В США суд разрешил детективу доступ к базе ДНК

Американский детектив Майкл Филдз, расследуя убийство 25-летней девушки, совершенное в 2001 году, запросил у судьи ордер на доступ к базе данных сайта, который собирает ДНК пользователей для поиска их предков. Это может быть первым прецедентом, который откроет дорогу правоохранительным органам к неограниченному доступу к базам более крупных сайтов, где хранятся ДНК десятков миллионов граждан.

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Как ДНК оказались в распоряжении сайтов?

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Речь идёт о сервисах, которые помогают пользователям в поиске их предков и составлении родословных, а также в определении предрасположенности к заболеваниям. В США есть несколько довольно крупных порталов, которые предоставляют такие услуги, это Ancestry.com с базой на 15 миллионов человек, 23andMe.com с базой на 10 миллионов и чуть менее крупный GEDmatch.com с базой данных на 1 миллион человек, ордер на доступ к которому и получил детектив. Такие услуги довольно популярны, и до недавнего времени безопасность данных не вызывала опасений.

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Вмешательство органов правопорядка

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Однако ещё в 2018 году полиция поймала печально известного Джозефа Деанджело — маньяка-убийцу, который орудовал в Калифорнии с конца 70-х по конец 80-х. Тогда это сделали с помощью базы данных ДНК всё того же GEDmatch.com, который на тот момент обладал слабой политикой конфиденциальности и согласился сотрудничать с детективами. Поимка маньяка существенно повысила интерес правоохранительных органов к базам данных ДНК, и вот в этом году детектив Филдз получил уже судебный ордер на использование базы данных.

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Чем это опасно?

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Как говорят эксперты из материала NYT, благодаря современным методам криминалистики доступ к базе ДНК позволит искать подозреваемых не только среди пользователей, загрузивших данные (а их около 40 миллионов), но и среди их родственников, ведь их ДНК схожи. Опасность заключается в том, что правоохранительные органы могут злоупотреблять этими данными в своих целях.

Профессор права Нью-Йоркского университета Эрин Мёрфи считает, что «если общество не покажет, что оно возмущено этим, полиция выйдет на золотую жилу», с чем соглашается директор по науке из компании MyHeritage, которая располагает генеалогической базой на 2,5 миллиона человек. Эксперты опасаются, что при таком развитии событий генетические базы данных в один момент станут базами данных полиции.

Однако, нужно заметить, что полиция получила доступ к GEDmatch не столько потому, что этот сайт крупный и известный, сколько из-за того, что он был одним из самых открытых. Он дает возможность пользователям быстро загрузить свои данные и начать искать родственников. Такие системы как Ancestry.com и 23andMe.com — это более закрытые структуры. За годы работы эти сайты поняли, что чтобы не оттолкнуть клиентов, нужно серьезно обороняться от правоохранительных органов. Оба сайта, кстати, выпускают отчеты о прозрачности.

Однако, полиция имеет свои виды на генетические базы данных. И хотя рвение детектива Филдза не вызывает каких-то кривых толкований, — он, как честный полицейский, хочет поймать как можно больше преступников, — раскрытие баз ДНК для органов правопорядка в масштабах страны несёт слишком большие риски.

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