История российской интернет-цензуры: дёшево и эффективно

Проект Censored Planet, который работает при Мичиганском университете и исследует глобальную цензуру опубликовал исследование о российской интернет-цензуре, которая развивается вот уже 7 лет. Основные выводы коротко:

Власти России выработали новую и эффективную тактику цензурирования Сети;

Нескольких выверенных шагов государства оказалось достаточно, чтобы превратить свободную децентрализованную сеть в такую, которую можно цензурировать;

За прошедшие семь лет было сделано 450 тысяч блокировок, часть из которых пришлась на независимые СМИ и активистов;

Тактику России по цензурированию Сети могут перенять те авторитарные режимы, которые пока не додумались — как взять Интернет под контроль;

Понимание цензуры может помочь в борьбе против неё.

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ПРЕДЫСТОРИЯ. РОССИЙСКИЙ ПОВОРОТ К ЦЕНЗУРЕ

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Когда мы говорим о цензуре в интернете, на ум приходит прежде всего Китай — эта страна возвела Великий Фаервол, чтобы оградить своих граждан от влияния цивилизованных ценностей (свобода личности, сменяемость власти, плюрализм, независимый суд), которые рано или поздно привели бы к смене режима. Великий Фаервол называют в Китае «Золотой щит». Он был одним из программных проектов компартии. А также самым дорогостоящим из подобных проектов за всю историю Интернета. Фаервол централизованно фильтрует трафик, запрещая доступ к тем или иным ресурсам по усмотрению властей.

Однако российский интернет в свое время избежал подобной участи по понятным причинам — в конце 90-х и начале 2000-х в России было просто некому желать изоляции Рунета, и до 1 ноября 2012 года он развивался довольно свободно и быстро. Но так случилось, что курс власти поменялся. На инфографике из исследования Censored Planet таймлайн того, как российский интернет двигался к цензуре:

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Итак, получилось, что власти столкнулись с серьезной проблемой — Интернет в России уже высоко развит. Им нужно было, во-первых, как-то создать инструменты давления на провайдеров, а во-вторых, обосновать контроль над интернетом перед пользователями. Для первой задачи они внесли поправки в законы и создали специальное ведомство, дав ему регуляторные функции (Роскомнадзор), для второй стали использовать риторику безопасности и защиты детей.

Поворот к цензуре произошел в 2012 году. Основная часть населения приняла аргументы властей о «защите детей» и «безопасности», а те, кто сопротивлялся инициативе, не получили достаточной общественной поддержки. В тот год как раз и появился Роскомнадзор, а чуть раньше, в июле, был принят законопроект № 89417-6, который открыл путь для цензуры.

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ПОЧЕМУ РОССИЙСКАЯ ИНТЕРНЕТ-ЦЕНЗУРА — ЭТО НЕДОРОГО И ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНО?

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России не пришлось создавать огромную дорогостоящую инфраструктуру фильтрации, это совсем не китайский случай. Как пишут исследователи, «долгое время считалось, что широкомасштабная цензура в децентрализованных сетях, таких как Россия, США, Индия и Великобритания, была бы непомерно трудной. Однако исследование показывает, что это не так».

Исследователи вводят 2 определения: централизованный и децентрализованный контроль. Под первым видом понимаются ситуации, в которые угодили Китай и Иран — власти этих стран изначально взяли под контроль интернет и установили жесткую фильтрацию контента, что здорово «облегчило» им контроль над гражданами.

В России и других странах было совсем наоборот — интернет развивался сам по себе, государство почти не контролировало провайдеров, операторов и пользователей, и уж тем более не было речи о том, чтобы блокировать сайты СМИ, активистов и политиков или их странички в Instagram. Поэтому пример России, Великобритании, Индии и США исследователи называют децентрализованным контролем. Его отличает наличие большого количества акторов (в научной литературе так обозначают действующих лиц) с различной мотивацией. Например, даже если бы в условном 2010 году инициатива отключения России от интернета появилась, это было бы противозаконно и технически невыполнимо.

Но если у тебя нет инструмента централизованного контроля как в Иране, Китае или Эритрее, то можно попробовать создать нечто новое. Власти просто немного изменили законодательство, обязали провайдеров установить своё оборудование и создали легитимный, борющийся против экстремизма и педофилии орган — Роскомнадзор.

В итоге им на тот момент не пришлось, во-первых, тратиться на жутко дорогую и непонятно как работающую систему контроля трафика, а во-вторых (и это главное) не пришлось «ссориться» с населением, резко забирая то, к чему люди привыкли. Просто некий Роскомнадзор будет немножко присматривать за интернетом, подумаешь. Однако, через 7 лет работы системы мы наблюдаем следующую картину:

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Количество блокировок постепенно росло с 2015 года (RUBL здесь — Russian Blocklist)

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На данный момент, без каких-то громадных трат Роскомнадзор заблокировал 324 695 IP, 132 798 доменов и 39 подсетей. Этот пример является беспрецедентным. Учёные из Censored Planet всерьез опасаются что российскую практику «погружения в цензуру» могут взять на вооружение авторитарные режимы, которые ещё не додумались до такого, но были бы не против заткнуть всем рты в интернете.

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СУВЕРЕННЫЙ РУНЕТ (А ВОТ ЭТО УЖЕ ДОРОГО)

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Деятельность Роскомнадзора постепенно становилась частью российской реальности, постепенно росла его роль в Интернете и в 2019 году несмотря на митинги и общественное недовольство, инициативным группам удалось протолкнуть закон о «суверенном Рунете». Этот закон, легитимированный «риском внешних угроз» (чему население опять поверило или проявило безразличие), дал в руки Роскомнадзору беспрецедентные полномочия управлять маршрутизацией трафика. Теперь он имеет законное право отключить Сеть в случае угроз (под которыми может понимать в том числе митинги).

Конечно, государство не сразу сможет воспользоваться своим новым правом, ведь реализация закона — это не самая простая задача технически: сейчас Роскомнадзор пытается тестировать технологию фильтрации Deep Packet Inspection (DPI, Глубокая проверка пакетов) и на данный момент не достиг своей главной цели — блокировки Telegram, однако вряд ли стоит ожидать, что государство отступится от этой идеи по своей воле, ведь вся логика постепенного наступления на Интернет говорит об обратном: власти очень нужно приручить Сеть. Уже сейчас Роскомнадзор, установив DPI всем провайдерам, может быстро и без лишней головной боли отключить интернет в определенной местности, хотя до этого мог только приказать это сделать провайдеру. На «суверенный Рунет» сейчас выделена огромная сумма в 30 млрд рублей.

Хотя ученые, написавшие работу о Рунете опасаются, что российская практика цензуры может распространиться на другие страны, они верят, что понимание того, как страны приходят к такой цензуре, поможет в борьбе за свободный и открытый Интернет для всех.

Полное исследование российской интернет-цензуры от Censored Planet на английском языке можно прочитать здесь.

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