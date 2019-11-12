РосКомСвобода на ОГФ-2019

30 ноября в Москве пройдет Общероссийский гражданский форум — 2019. Это уже седьмое большое мероприятие, объединяющее гражданских активистов и правозащитников, экспертов по важнейшим общественным проблемам со всей России.

РосКомСвобода, эксперты которой ведут в рамках ОГФ направление «Права в Интернете», в этом году будет говорить о новом явлении — о слежке, которую устанавливают за гражданами государство и корпорации.

Регистрируйтесь на нашу панель (в анкете выбирайте пункт «Инструменты гражданского общества» и прописывайте поле ниже «конкретное мероприятие программы» — дискуссия РосКомСвободы).

Регистрация будет завершена 15 ноября.

.

Куда приглашаем?

Современное государство хочет максимально контролировать своих граждан. И для этого у него есть все ресурсы, связанные как с добровольным раскрытием гражданами информации о себе, так и с принудительным сбором данных. Все чаще граждане нашей страны, особенно активно участвующие в общественной и политической жизни, становятся «жертвами» слежки, в том числе с помощью технических средств, новейшее из которых, например, система распознавания лиц.

РосКомСвобода уже начала широкую общественную кампанию по противодействию повсеместному внедрению системы распознавания лиц (присоединяйтесь к ней прямо сейчас!). А в рамках ОГФ-2019 мы проведем дискуссию под названием «Государство следит за нами: зачем это государству и что делать гражданам?».

Авторитетные эксперты, представители бизнеса, научного сообщества, общественности и государственных институтов раскроют суть проблемы, всесторонне ее обсудят и сделают прогноз, как ситуация со слежкой в нашей стране может развиваться дальше и к чему это может привести. Специалисты не только сами выскажутся, но и дадут это сделать зрителям.

.

Почему стоит прийти?

В первой половине дня на открытом мероприятии РосКомСвободы эксперты в области права и технологий не только обсудят угрозы тотальной слежки для граждан, но и то, как они могут защитить себя. Участники мероприятия будут делиться опытом противодействия государственной слежке, мировыми практиками, применимыми и к нашей стране.

Граждане получат действенные рекомендации о том, как защитить свою частную жизнь и прайваси.

.

Во второй половине дня Общероссийский гражданский форум станет глобальной рабочей площадкой, где в дискуссиях и совместных практиках, участники будут вырабатывать идеи по решению различных общественных проблем. Планируется интенсивная работа 100 рабочих групп по 8-10 человек. Итогом работы форума станет план «100 шагов гражданского общества».

.

Приглашаем стать участником рабочей группы по проблемам Интернета! Регистрируйтесь на Форум и отдельно пишите нам на почту [email protected], чтобы мы смогли примерно прикинуть количество участников.

У каждого появится возможность внести свой вклад в итоговый документ ОГФ, поделиться идеями и найти партнеров и единомышленников.

.

Где и когда состоится мероприятие?

Общероссийский гражданский форум состоится в Москве 30 ноября 2019 года в Центре международной торговли (Краснопресненская наб., д.12, подъезд №11).

Основное мероприятие РосКомСвободы — дискуссия «Государство следит за нами: зачем это государству и что делать гражданам?» — пройдет в промежутке с 9.30 до 15.00 в составе трека «Инструменты гражданского общества» (точное время будет анонсировано позже).

Работа в группах по проблематике Интернет запланирована с 15.00 до 17.45. Пишите нам, если хотите присоединиться!

Ждем всех наших друзей, сторонников и подписчиков! Будем рады повидаться!

.

🔴 15 ноября — последний день приема заявок на участие в ОГФ-2019. У вас осталось 4 дня, чтобы попасть на главный… Опубликовано Общероссийский гражданский форум Понедельник, 11 ноября 2019 г.

.

ДЛЯ СПРАВКИ

Эксперты площадки Интернет:

Руководитель площадки:

Козлюк Артем Валерьевич, руководитель РосКомСвободы

Модератор:

Шакиров Станислав Игоревич, технический директор РосКомСвободы

Приглашенные эксперты:

— Дарбинян Саркис Симонович, адвокат, партнер Центра цифровых прав, глава юридической практики РосКомСвободы;

— Хачуян Артур Сергеевич, основатель Tazeros Global (Ex Social Data Hub), специалист по системам искусственного интеллекта для обработки больших данных;

— Мариничев Дмитрий Николаевич, интернет-омбудсмен, член экспертного совета АСИ и генерального совета «Деловой России»;

— Дмитрик Николай Андреевич, К. ю. н., руководитель департамента нормативного регулирования цифровой экономики Национального центра цифровой экономики МГУ им. М.В. Ломоносова.

.



.

.