Суд США запретил произвольно досматривать телефоны и компьютеры путешественников

Федеральный суд Бостона признал произвольный досмотр телефонов и компьютеров на границе неконституционным, сообщает Electronic Frontier Foundation. Иск был подан EFF и Американским союзом гражданских свобод (ACLU) от имени 11 путешественников, чьи ноутбуки или смартфоны были произвольно досмотрены на границе. Суд постановил, что такая практика неконституционна и отныне офицеры могут досмотреть телефон или компьютер только после признания человека подозреваемым в контрабанде.

«Это решение суда значительно усиливает защиту Четвёртой поправки к Конституции США [о запрете необоснованного обыска] для миллионов международных путешественников, которые ежегодно въезжают в Соединенные Штаты. Положив конец необоснованным обыскам, суд подтверждает, что граница не является местом вне закона и что мы не теряем наших прав, когда путешествуем», — прокомментировала решение суда Эша Бхандари, адвокат ACLU.

«Это прекрасный день для путешественников, ведь теперь мы можем пересекать границу, не опасаясь, что власти, в отсутствие каких-либо подозрений, найдут чрезвычайно чувствительную информацию, которая есть у каждого в его смартфоне», — считает София Коуп, старший адвокат EFF.

.

This is a massive win for privacy.

A federal court ruled that suspicionless searches of travelers’ electronic devices by federal agents at airports and other U.S. ports of entry are unconstitutional. https://t.co/9CpomlYgoP

— The Tor Project (@torproject) November 12, 2019