Для полицейских Кузбасса число 55 — нацистская символика

Полиция города Калтан Кемеровской области составила протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (демонстрация нацистской символики) на юриста Дмитрия Миропольцева. Дело передано в Калтанский районный суд. Внимание правоохранителей привлекла фотография флешмоба, посвящённого 55-летию первого полёта человека в Космос, который прошёл в Пензе в 2016 году.

Участники организованного «Российскими студенческими отрядами» флешмоба выстроились в число «55», и репортаж об этом был показан на одном из федеральных каналов. Миропольцев сделал скриншот из сюжета, разместив его на своей странице в ВК.

«Это не местная инициатива, им пришел рапорт областного центра „Э“. Они перерывали всю мою страницу — настоящих свастик не нашли. Решили, что 55 — это тоже свастика», — отметил Миропольцев. Юрист уточнил, что в деле есть заключение эксперта, который подтвердил выводы полицейских.

Если вы вдруг думали, что протокол о демонстрации свастики за флешмоб к юбилею полета Гагарина в космос — это какая-то шутка, то знайте — это не шутка. Новокузнецкой полиции настолько нечего делать https://t.co/PcYESZXgAu pic.twitter.com/BnL6vI5Gtv — Медиазона (@mediazzzona) November 14, 2019

Он ознакомится с ним в суде: «Если суд признает меня виновным, надо запрещать такой шрифт и наказывать телеканал». Митропольцев связывает административное дело со своей общественной деятельностью. В августе 2019 года активиста избили в Калтане, а позже подожгли дом.

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UPD.

Калтанский районный суд в Кемеровской области прекратил дело против местного активиства Дмитрия Миропольцева о демонстрации нацистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП) за пост во «ВКонтакте» о флешмобе в честь 55-летия со дня первого полета человека в космос. Об этом Миропольцев сообщил «МБХ медиа».

Дело прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения.

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