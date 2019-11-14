В России создан генератор жалоб в ЕСПЧ

Правозащитный центр «Мемориал» и проект «ОВД-Инфо» создали генератор жалоб в Европейский суд по правам человека. Он будет помогать задержанным на акциях протеста самостоятельно обращаться в ЕСПЧ. Адвокат «Мемориала» Марина Агальцова рассказала «Ъ», что задумалась о необходимости автоматизировать процесс подачи жалоб в ЕСПЧ еще в 2017 году, после многочисленных задержаний на акциях в поддержку политика Алексея Навального. «Стало понятно, что нам нужна помощь. Да, это «одноклеточные» жалобы на однотипные нарушения — грубое задержание, игнорирование доказательств в суде и так далее. Но оформление даже такой стандартной жалобы в ЕСПЧ отнимает много времени и сил,— сказала госпожа Агальцова.— Нужно разговаривать с доверителем, узнавать всю информацию, фотографировать документы, заполнять формуляр. В среднем на типовую жалобу уходит пять часов напряженной работы».

«Получив ссылку на генератор жалоб, люди сами загружают все документы — рапорты, протоколы допросов, ходатайства адвоката, решения суда. Они дают информацию о себе, об акции. Фактически это онлайн-анкета. На основе их ответов компьютер генерирует жалобу. Жалоба проверяется юристом, и если все нормально, то документ подписывается и уходит в ЕСПЧ»,— рассказывает Марина Агальцова.

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Как заявил в разговоре с The Insider юрист ПЦ «Мемориал» и «ОВД-Инфо» Денис Шедов, работу над генератором жалоб правозащитники начали еще в 2017 году, когда во время антикоррупционных демонстраций по всей России были задержаны тысячи людей:

«Мы использовали многолетний опыт и экспертизу «Мемориала» по дела в ЕСПЧ и инновационный подход к правозащите команды «ОВД-Инфо». Получилось создать удобный сервис, который позволяет обратиться в Страсбургский суд даже людям без юридического опыта. Пока эта система работает в тестовом режиме: люди, обратившиеся за помощью к «ОВД-Инфо» или «Мемориалу», самостоятельно заполняют форму, загружают необходимые документы, а потом юристы проверяют и отправляют жалобы. Мы хотим убедиться в том, что форма заполнена корректно и жалоба будет приемлемой, стараемся узнавать у заявителей, что было неудобно или непонятно, дорабатываем интерфейс и алгоритм. Как только мы будем уверены, что сгенерированные жалобы не нуждаются в дополнительной проверке, мы сделаем систему доступной для всех. Мы хотим, чтобы большее количество людей, чьи права нарушены, получили доступ к правосудию. В первую очередь мы рассчитываем, что генератор будет полезен для людей, живущих в отдалении от Москвы и Питера, где с ЕСПЧ работает не так много юристов. Европейский суд по правам человека уже зарегистрировал первые сгенерированные нами жалобы, еще несколько десятков жалоб направлено в суд. У задержанных в среднем на подготовку жалобы с помощью генератора уходит несколько часов, у юристов на проверку — около часа».

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«Автоматический генератор жалоб в ЕСПЧ — это закономерный ответ на сложившуюся практику шаблонных протоколов и шаблонных судебных решений»,— считает юрист-международник Наталия Секретарева, которая сама была задержана на акции в поддержку Ивана Голунова.

Она называет митинговые дела «конвейерными с головы до пят»: «Полицейские составляют одинаковые протоколы, суды выносят одинаковые решения. В документах меняются только фамилии, да и то не всегда. К примеру, в постановлении по делу одной моей доверительницы судья забыл поменять текст и установил вину ее соседа по автозаку». По ее словам, этим летом судьи не стеснялись во время заседаний жаловаться на то, что устали отклонять одни и те же ходатайства и слушать одни и те же доводы защитников.

По словам эксперта, ЕСПЧ тоже устал от российских митинговых дел, и большинство таких жалоб рассматривается в упрощённом порядке, предусмотренном для дел, по которым сложилась устоявшаяся практика, well established case-law.

«В какой-то степени ЕСПЧ выработал свой генератор типовых решений: суд выносит решения о нарушении конвенционных прав митингующих пачками — так же как российские суды до этого привлекали их к административной ответственности, — отмечает она. — ЕСПЧ обычно не возмещает расходы на работу юристов по типовым делам, а ресурсы правозащитников ограничены. Автоматизация подготовки жалоб по митинговым делам позволит им помочь наибольшему количеству людей с наименьшими потерями».

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