Уголовные дела за «шпионские» гаджеты возвращаются

Против москвича Дениса Кабреры возбудили уголовное дело после того, как он продал две камеры видеонаблюдения, которые использовал как «радионяню». Информация об уголовном деле по статье 138.1 УК РФ (Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) размещена на сайте Останкинского районного суда города Москвы.

В разговоре с телеканалом «Дождь» Кабрера сообщил, что внешне похожие на лампочки камеры он покупал, чтоб следить за ребенком, а когда они ему перестали быть нужны, решил продать через интернет. На объявление откликнулись сотрудники ФСБ. По словам Кабреры, они звонили три раза и расспрашивали о камерах: «Очень много расспрашивали про функционал, скрытая она или нет. Я говорю: нет, она не скрытая, ее видно, объектив у нее большой, она сама по себе большая, когда включаешь, она говорит».

После продажи в отношении мужчины завели уголовное дело о незаконном обороте специальных технических средств, его отпустили под подписку о невыезде. Останкинский суд уже начал рассматривать дело по существу, Кабрере грозит реальный срок до четырех лет колонии или штраф в 200 тысяч рублей.

В конце 2018 года Верховный суд признал, что спецсредства, предназначенные для негласного получения информации, можно использовать для обеспечения безопасности себя, своих близких и животных. Статья Уголовного кодекса о незаконном обороте техники, с помощью которой можно скрытно записывать звук, видео или отслеживать перемещения, в последние годы применялась сотни раз. В большинстве случаев суды назначали штрафы до 100 тысяч рублей, но несколько обвиняемых получили реальные сроки.

Позднее в статью были внесены изменения, которые уточнили определение «шпионской техники». К ней относятся устройства для тайного получения информации или доступа к ней без ведома её обладателя. К таким гаджетам не относятся устройства бытового назначения, которые могут записывать фото, видео, аудио, определять геолокацию и находятся в свободном обороте.

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