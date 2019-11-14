Основатель Википедии запустил соцсеть без рекламы и кликбейта

Соучредитель Википедии Джимми Уэйлс объявил о запуске альтернативы Facebook и Twitter, который, как он надеется, будет бороться с вводящими в заблуждение заголовками и публикациями-«наживками». Свой проект он назвал WT:Social — соцсеть без рекламы и «бессмысленного кликбейта». В беседе с Financial Times он охарактеризовал его «безумным экспериментом».

Пользователи могут размещать в WT:Social ссылки на статьи и обсуждать их в ленте новостей в стиле Facebook. Если алгоритмы Facebook и Twitter гарантируют, что посты с наибольшим числом комментариев и лайков будут выше в лентах пользователей, WT: Social в первую очередь поднимает новые материалы.

Он пояснил, что позаимствовал бизнес-модель новой соцсети у Wikipedia. WT:Social будет существовать на пожертвования пользователей, что позволит ей работать без рекламы. По мнению Уэйлса, новое поколение потребителей готово платить за хороший контент в интернете. Об этом говорит успех подписок на Netflix, Spotify и The New York Times, отметил он.

Пока в компании, которая занимается развитием соцсети, работают всего несколько человек. Уэйлс добавил, что не привлекал денег на запуск проекта и «начал с нуля», чтобы самостоятельно контролировать все доходы и расходы.

«Людям надоело всё это барахло», — сказал Уэйлс, имея в виду контент привычных соцсетей, которые существуют на рекламе. Бороться же с фейками должны не модераторы, а само сообщество, считает основатель.

Зарегистрироваться в этой соцсети можно бесплатно, а вот за дальнейшие шаги надо платить: либо 13 долларов за месяц, либо 100 долларов за год. Основатель сервиса mozen.io Олег Семибратов, который сам работает над подобным проектом, оценил WT:Social:

«По форме проект выглядит очень слабым, потому что вообще не соответствует современным технологиям. По содержанию тоже большой вопрос, что будет на этой площадке. Технологии не очень user-friendly даже на первый взгляд. Кто там будет генерировать контент? Я бы не стал сравнивать это с онлайн-кинотеатрами, это все-таки большие платформы, которые в том числе производят контент за свои деньги и дальше его продают, реализуют. Содержание там первично. Большое количество площадок для публикаций контента — и Facebook, и ВКонтакте, и Medium, всяческие блок-платформы, Telegram — тут содержание уже есть. Мы сейчас разрабатываем IT-систему, которая поможет блогерам монетизировать свою аудиторию. Они будут получать контент, платя небольшие деньги на постоянной основе, и блогер будет мотивированно улучшать качество контента и выкладывать новый, а не так, как в некоторых ситуациях, когда они работают над контентом, над блогом и зарабатывают на «партнерке» и размещением всяческих рекламных постов у себя в каналах».

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Темы соцсети варьируются от политики и технологий до тяжелого металла и пчеловодства. Позже WT:Social планирует добавить кнопку, которая позволит пользователям рекомендовать другим качественный контент.

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