Духовно-нравственным контентом займётся Институт развития интернета

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) предложило наделить Институт развития интернета (ИРИ) статусом координационного центра, ответственного за организацию производства социально значимого контента для молодежи. Это следует из письма аппарата правительства в ответ на соответствующее предложение агентства. Наличие такой инициативы РБК подтвердили источник в ИРИ и собеседник, близкий к администрации президента.

Институт развития интернета получит 2,4 млрд рублей от Росмолодежи на производство интернет-контента, направленного на духовно-нравственное воспитаниеhttps://t.co/FNRLmmT5Fb — The Insider (@the_ins_ru) November 15, 2019

В середине октября текущего года Владимир Путин поручил определить некоммерческую организацию, на базе которой будет создан координационный центр по созданию контента, направленного на духовно-нравственное воспитание молодежи.

Контент будет ориентирован на людей до 35 лет. Государственные средства будут выделять исключительно на создание социально значимого контента, а не политического. Форма контента — видео, аудио, веб-сериалы, подкасты, проекты в соцсетях, игры, образовательные программы.

Если ИРИ наделят статусом координационного совета, Росмолодежь предоставит организации целевую субсидию. На создание и распространение в интернете соответствующего контента за три года планируют выделить 2,4 млрд рублей.

Претендовать на получение субсидий смогут зарегистрированные в России юрлица, включая индивидуальных предпринимателей, уточнил гендиректор ИРИ Антон Ключкин.

Сами производители будут размещать созданный контент в любых соцсетях — Instagram, «ВКонтакте», Facebook, TikTok, «Одноклассники», YouTube.

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