Двач призвали к патриотизму

В Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры РФ об ограничении доступа к ряду интернет-страниц, на которых выявлены изображения и комментарии, в неприличной форме оскорбляющие Конституцию, гимн, герб и флаг Российской Федерации. Об этом сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.

«Администрациям соответствующих сайтов, в том числе портала «Два.ч», направлены уведомления о внесении интернет-страниц в Единый реестр запрещенной информации, — говорится в пресс-релизе Роскомнадзора. — Сайты обязаны удалить указанные изображения и комментарии. Данные меры принимаются на основании статьи 15.1-1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно данной статье, доступ ограничивается к интернет-ресурсам с информацией, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации».

В Twitter портал уже поблагодарил в свойственной ему манере Роскомнадзор и Жарова «за бесплатный пиар».

В октябре текущего года Роскомнадзор высылал Двачу, а также YouTube, LiveJournal и fishki.net уведомление с требованием удалить информацию о способах незаконного пересечения государственной границы РФ. «Согласно поступившим в 2019 году решениям, судьи признали незаконным информацию по 11 URL-адресам, на которых были указаны места пересечения российской границы, а также содержалось описание методов сокрытия таких действий», — говорилось в сообщении РКН. Все четыре интернет-ресурса данную информацию удалили.

Два.ч — это система форумов без регистрации, «где можно общаться быстро и свободно, где любая точка зрения имеет право на жизнь». В октябре 2015 года данный ресурс был внесён в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) за номером 45-РР.

Напомним, внесение в реестр ОРИ накладывает на интернет-сервис ряд обязательств согласно федеральным законам 97-ФЗ и 374-ФЗ: собирать и предоставлять по первому требованию силовых органов РФ не только все пользовательские данные, но также переписку, аудио-, видео- и другие материалы пользователей.

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