Обновление реестра ОРИ: данные спецслужбам готовы передать хостеры и региональные порталы

Проводя очередной мониторинг реестра ОРИ, РосКомСвобода обнаружила, что список готовых на сотрудничество со спецслужбами интернет-ресурсов снова вырос и теперь в нем более 200 записей.

Стоит заметить, Роскомнадзор не обновляет информацию о внесении сайтов и сервисов в реестр ОРИ иногда месяцами, после чего выкладывает в общий доступ целым пакетом, как это произошло и на этот раз — ряд ресурсов попали туда ещё летом. Но увидеть это стало возможным только сейчас:

Какие же ресурсы оказались в данном реестре «по слежке»:

1. Сайт муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Тарасовсконо района Ростовской области внесён в реестр по номеру 194-РР в середине августа:

reestr.rublacklist.net/distributor/109591

2. Сайт облачного провайдера «Адман», предоставляющий услуги выделенных серверов, регистрации доменных имён и хостинг-провайдера CMS и VDS в облаке попал в реестр под номером 195-РР также в августе текущего года:

reestr.rublacklist.net/distributor/109592

3. ЖИВУ.РФ — приватная соцсеть, которая объединяет соседей, позволяя «быстро организовываться в приватные сообщества; проводить опросы и юридически значимые голосования; создавать мероприятия и предупреждать об опасности; общаться в удобном и современном мессенджере и решать вопросы общего быта»:

reestr.rublacklist.net/distributor/109593

Регистрационный номер соцсети — 196-PP.

4. Портал с более чем 16-летней историей Блоха-инфо, который позиционирует себя как «интернет-архив, ориентированный на тех пользователей, которые хотят знать инсайд о политических и околополитических событиях, полученную как из официальных, так и неофициальных источников»:

reestr.rublacklist.net/distributor/109594

В реестр попал в октябре под номером 198-PP.

5. Сайт компании «М-Групп», которая занимается IT-аутсорсингом, разработкой сайтов, ремонтом ПК и ноутбуков, продажей расходных материалов оргтехники, а также предоставляет веб-услуги внесён в октябре под номером 199-РР:

reestr.rublacklist.net/distributor/109595

6. Хабаровское сетевое издание «Губерния.Онлайн», внесено в реестр также в октябре, номер 200-РР:

reestr.rublacklist.net/distributor/109596

7. Городские информационно-новостные порталы «Блокнот-Ростов», «Блокнот-Шахты», «Блокнот.Ру». Внесение состоялось в конце октября, номер решение — 201-РР:

reestr.rublacklist.net/distributor/109597

8. Хабаровское новостное издание «ДВ-Новости» внесено в начале ноября, номер решение — 202-РР:

reestr.rublacklist.net/distributor/109598

9. Сервис радиосвязи MDI-CONNECT «без ограничения расстояния между абонентами», который предоставляет связь для охранных структур, логистических и складских компаний и других клиентов. Сайт компании «Алан-связь», которая предоставляет эти услуги, в реестре значится как «виртуальный хостинг», изначально вносился под номером 132-РР ещё в марте прошлого года. Но, видимо, после смены почтового адреса компании сайт mdi-connect.ru был уже совсем недавно перевнесён в реестр ОРИ под номером 203-PP:

reestr.rublacklist.net/distributor/109599

Напоминаем, согласно федеральному закону 97-ФЗ «Организатор распространения информации обязан собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам». Все контакты пользовательской адресной книги, электронной почты, данные о количестве и объёме сообщений, обо всех авторизациях через сторонние сервисы, о ведении личной переписки внутри интернет-ресурса, точное время посещений и другие метаданные организатор распространения информации также обязан предоставлять компетентным органам. А с вступлением в силу «пакета Яровой» в июле 2018 года — всё содержимое переписок, звонков и всех любых других действий и взаимодействий пользователей.

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