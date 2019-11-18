Предустановленные Android-приложения снижают защиту

Купить телефон и увидеть, что он забит «мусором», который нельзя удалить — ситуация знакомая многим. Правда, иногда бывает, что эти приложения не только занимают место, но и могут быть опасны, выяснила компания Kryptowire, сообщает TechCrunch.

Компания Kryptowire создала инструмент для сканирования Android-устройств на предмет безопасности и провела исследование 29 производителей, профинансированное Министерством внутренней безопасности США. Его результаты показали, что предустановленные приложения могут как прослушивать пользователя, так и незаметно менять настройки системы. Некоторые приложения могут быть использованы злоумышленниками для установки других приложений. Какие-то уязвимости в незащищенных приложениях могут быть использованы только приложениям от того же поставщика, а какие-то — любыми другими приложениями.

Kryptowire, создавшая список незащищенных приложений, утверждает, что нашла 146 уязвимостей. Журнал Wired, правда, отмечает, что Google хорошо осведомлен об этих уязвимостях в приложениях для Android. Для дополнительной защиты техногигант даже запустил программу Build Test Suite — своеобразный тест, который проходит ПО поставщиков, правда, видимо не все уязвимости получается устранить.

.

КОММЕНТАРИЙ GOOGLE

.

На просьбу TechCrunch прокомментировать исследование, обнаружившее 146 уязвимостей в предустановленных приложениях на Android, в компании Google ответили: «Мы ценим работу исследовательского сообщества, которое сотрудничает с нами, чтобы ответственно решать и раскрывать подобные проблемы».

.



.

.