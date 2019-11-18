Депутат Горелкин временно отзывает свой законопроект «о значимых сайтах»

Депутат от Единой России Антон Горелкин, автор нашумевшего законопроекта об ограничении иностранного участия в значимых сайтах, решил отозвать свой закон на доработку, сообщает Интерфакс. В нынешнем виде закон вызвал общественное недовольство, не устроил интернет-компании и даже правительство, которое согласилось поднять планку иностранного участия в значимых сайтах с 20 до 50% минус 1 акция.

Законопроект Горелкина называли законом против Яндекса, однако сам он это отрицает. В своем телеграм-канале он прокомментировал отзыв законопроекта:

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В течение последнего месяца удалось ознакомиться с отзывами, которых довольно много поступало в Комитет. Эксперты и бизнес сгенерировали живые и проработанные идеи, которые я уже решил инсталлировать в законопроект. И здесь два варианта. Такую работу, конечно, можно проделать ко второму чтению, но с учетом, что нет срочности, я решил воспользоваться механизмом отзыва инициативы на доработку в соответствие с регламентом. Планирую это сделать в ближайшее время.

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Решению об отзыве законопроекта предшествовала важная новость от Яндекса, который решил изменить свою структуру управления, найдя компромисс с государством. Яндекс создаст Фонд общественных интересов, который, как предполагается, станет проводником интересов общества в компании.

Фонд будет следить за тем, чтобы компания не нарушала «национальных интересов», в его состав войдут представители российских вузов — ВШЭ, МФТИ, МГУ, СПбГУ, ИТМО, членами совета также станут руководители Яндекса — Аркадий Волож, Елена Бунина, Тигран Худавердян. Участники Фонда смогу влиять на некоторые решения компании. Двое из них войдут в совет директоров.

Депутат Горелкин это решение Яндекса поддержал и назвал «элегантным».

Законопроект об ограничении доли иностранного владения в "значимых" IT-компаниях отзовут для доработки. Об этом заявил его автор, депутат Госдумы Антон Горелкин Уверяет, что отзыв законопроекта никак не связан с изменениями в структурах "Яндекса"https://t.co/q8Q7Wzwo1i pic.twitter.com/QFsS7bSLvc — Лентач (@oldLentach) November 18, 2019

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