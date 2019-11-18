В Госдуме активизируют борьбу с онлайн-диверсантами

В Госдуме в ближайшее время подготовят законопроект, который позволит противодействовать антироссийской деятельности в интернете. Такое заявление сделал первый зампред фракции «Единая Россия» и член совета нижней палаты парламента Адальби Шхагошев. Он обнаружил в Сети виртуальные лагеря, где готовят и координируют действия людей и организаций для подрыва независимости России:

«В 1990-е годы тренировочные лагеря создавались, чтобы засылать боевиков на Кавказ. Сейчас они перестроились, потому что в нынешних условиях вести открытое вооруженное сопротивление невозможно. Поэтому сегодня это виртуальные лагеря в интернете, координация и вербовка в которые идут через социальные сети».

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В Уголовном кодексе нет наказания за онлайн-подготовку диверсантов. Законопроект Шхагошева должен исправить это пробел. Чаще всего виртуальные лагеря организуют США, Великобритания, Испания, Чехия, Эстония, Латвия и Литва, считает первый зампред думской фракции «Единой России».

«Страны Прибалтики «настроены» на Калининград, Псков и Мурманск. Связь между ними можно назвать организованной работой. Эта схема используется по всему миру для организации массовых волнений. Россия сейчас достаточно устойчивая страна, которая эти удары выдерживает», — говорит единоросс из Кабардино-Балкарии.

В пример он приводит чешскую НКО «Человек в беде», которая работает в 40 странах мира. В середине ноября организацию признали нежелательной. Журналисты Первого канала рассказали, что под видом помощи на Донбассе волонтеры «ищут противников власти, организуют пропаганду в социальных сетях, пытаются столкнуть население с властью. А благотворительность — только ширма».

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