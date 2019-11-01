Помоги РосКомСвободе и получи от нас подарок!

Друзья, уже почти как год мы открыли возможность делать регулярные пожертвования для нашей деятельности. За это время подписку на донейты оформило прядка 130 человек, а еще много-много наших сторонников регулярно делают единоразовые переводы. Это большое подспорье для работы нашей команды! Спасибо всем, кто поддерживает нас!
Но пришло время не только нам просить о донейтах, но и делать подарки вам! Мы обновили раздел о пожертвованиях на сайте РосКомСвободы. Помогли нам в этом наши коллеги и друзья из Теплицы социальных технологий. Вместе мы придумали новый дизайн страницы донейта и мерча, которым будем радовать своих сторонников.
Теперь мы будем присылать комплект прекрасного роскомсвободовского мерча в подарок нашим донорам, оформившим регулярные платежи на год и более:
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Сумму пожертвования вы выбираете сами, но если она будет регулярной (ежемесячное автоматическое списание), то это позволяет нам планировать деятельность на несколько шагов вперед.
Мы стали намного больше, профессиональнее и сильнее, наша работа востребована, но и ресурсы нам теперь требуются другие. Многое, что раньше делалось на волонтерских началах, теперь должно стать регулярным и качественным. Для системной работы нужно заблаговременное планирование, стабильный бюджет, который можно распределять на актуальные проекты, нужны постоянные позиции в команде с полноценной оплатой труда.
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Друзья, понятно, что вы помогаете РосКомСвободе бескорыстно, но очень хочется и вас порадовать и поблагодарить за поддержку! Без нее нам никак не справиться!
Подписывайтесь на регулярные донейты!
Ходите в мерче РосКомСвободы!
Будьте счастливы!
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Сегодня исполняется семь лет «чёрным спискам» Рунета, столько же — РосКомСвободе 🎁, два года закону о VPN, год антипиратскому меморандуму и начало работы «Cуверенного интернета» в России
Большой обзорный материал от нас: https://roskomsvoboda.org/51615/
И #конкурс! 💥
Тройка лучших комментариев с хэштегом #роскомсвобода к этому посту в любой соцсети получит годовой запас защищённого VPN!
Это может быть необычное поздравление нас, шутка юмора или какая-то глубокая, но кроткая мысль :)
Победителей мы выберем в ближайшие дни.
Спасибо, что всё это время мы чувствовали вашу поддержку! Наши взгляды могут отличаться, но цель общая — сделать наши коммуникации свободными и отстоять наши цифровые права!
Опубликовано РосКомСвобода Пятница, 1 ноября 2019 г.
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