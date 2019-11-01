21.11.2019

Помоги РосКомСвободе и получи от нас подарок!

Мы прокачиваем систему народного краудфандинга нашей деятельности до приятных ответных презентов

rks support 2019  

Друзья, уже почти как год мы открыли возможность делать регулярные пожертвования для нашей деятельности. За это время подписку на донейты оформило прядка 130 человек, а еще много-много наших сторонников регулярно делают единоразовые переводы. Это большое подспорье для работы нашей команды! Спасибо всем, кто поддерживает нас!

Но пришло время не только нам просить о донейтах, но и делать подарки вам! Мы обновили раздел о пожертвованиях на сайте РосКомСвободы. Помогли нам в этом наши коллеги и друзья из Теплицы социальных технологий. Вместе мы придумали новый дизайн страницы донейта и мерча, которым будем радовать своих сторонников.

Теперь мы будем присылать комплект прекрасного роскомсвободовского мерча в подарок нашим донорам, оформившим регулярные платежи на год и более:

  • Тем кто вносит 100+ рублей ежемесячно мы пришлем в течение года набор стикеров, их ассортимент будет регулярно обновляться.
  • Доноры, переводящие от 500 рублей в месяц, получат набор из стикеров и фирменной футболки — при подписке на регулярный платеж на сайте каждый сможет выбрать себе дизайн по душе, а также указать размер.
  • Для самых щедрых доноров (1500 рублей и более) мы придумали лутбоксы с эксклюзивными коллекционными вещицами от РосКомСвободы. Каждый год это будет что-то особенное!

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Сумму пожертвования вы выбираете сами, но если она будет регулярной (ежемесячное автоматическое списание), то это позволяет нам планировать деятельность на несколько шагов вперед.

Мы стали намного больше, профессиональнее и сильнее, наша работа востребована, но и ресурсы нам теперь требуются другие. Многое, что раньше делалось на волонтерских началах, теперь должно стать регулярным и качественным. Для системной работы нужно заблаговременное планирование, стабильный бюджет, который можно распределять на актуальные проекты, нужны постоянные позиции в команде с полноценной оплатой труда.

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Друзья, понятно, что вы помогаете РосКомСвободе бескорыстно, но очень хочется и вас порадовать и поблагодарить за поддержку! Без нее нам никак не справиться!

Подписывайтесь на регулярные донейты!

Ходите в мерче РосКомСвободы!

Будьте счастливы!

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7 лет РосКомСвободе

Сегодня исполняется семь лет «чёрным спискам» Рунета, столько же — РосКомСвободе 🎁, два года закону о VPN, год антипиратскому меморандуму и начало работы «Cуверенного интернета» в России

Большой обзорный материал от нас: https://roskomsvoboda.org/51615/

И #конкурс! 💥
Тройка лучших комментариев с хэштегом #роскомсвобода к этому посту в любой соцсети получит годовой запас защищённого VPN!
Это может быть необычное поздравление нас, шутка юмора или какая-то глубокая, но кроткая мысль :)
Победителей мы выберем в ближайшие дни.

Спасибо, что всё это время мы чувствовали вашу поддержку! Наши взгляды могут отличаться, но цель общая — сделать наши коммуникации свободными и отстоять наши цифровые права!

Опубликовано РосКомСвобода Пятница, 1 ноября 2019 г.

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