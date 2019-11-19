Приставы получат доступ к данным о звонках коллекторов должникам

Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил проект поправок в законы «О кредитных историях» и «О связи», сообщает РБК. Предполагается, что приставы смогут получить бóльший доступ к кредитным историям граждан, а также к данным о звонках коллекторов.

Приставы смогут узнать время вызовов и их частоту, чтобы проконтролировать, не нарушают ли коллекторы прописанные законом правила (звонить в период с 8 до 20 часов и, забавный момент, не больше 20 раз в день).

Причиной инициативы, как сообщается, стало то, что коллекторы могут звонить должникам слишком часто, либо сбрасывать вызов ради экономии средств, что недопустимо. О возможных злоупотреблениях предостерегает президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев, говоря в интервью изданию, что «Вопрос не во власти, а в злоупотреблении ею, поэтому, прежде чем давать такое право, надо установить четкий механизм, когда такой запрос от надзора может быть сделан».

Кроме поправок в закон «О связи», законопроект предлагает поправки и в закон «О кредитных историях». Необходимость этой части поправок назрела из-за того, что участились жалобы россиян на завышение долгов коллекторами.

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