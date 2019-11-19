Нарушение закона о персональных данных теперь грозит немедленной блокировкой

Правительство опубликовало постановление «О внесении изменения в Правила создания, формирования и ведения автоматизированной информационной системы «Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных». Теперь операторы связи обязаны блокировать сайты с информацией, нарушающей закон о персональных данных, сразу после получения уведомления от Роскомнадзора.

Постановление было подписано главой Правительства России Дмитрием Медведевым в середине ноября текущего года.

«Обязанность блокировать сайты будет снята с операторов, когда они установят оборудование для централизованного управления сетью. Установка предусмотрена законом «о суверенном Рунете», вступившем в силу 1 ноября», — отмечает Центр цифровых прав.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство готовит законодательные предложения по введению ответственности не только за распространение похищенных персональных данных, но и за их покупку и дальнейшее использование. Он отметил, что в последнее время все чаще стали появляться сообщения о похищении баз данных и оформлении с их помощью поддельных документов. Жаров добавил, что на сегодняшний день более 400 тысяч компаний, включая транснациональных гигантов, хранят свои данные на территории России.

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