Манифест Джованни Буттарелли: прозрачность, приватность, цифровая защита

Манифест Буттарелли был опубликован в этом месяце, к нему написали 6 послесловий видные теоретики защиты данных. Своей работой Джованни хотел вызвать обсуждения этой важной темы в Европе и за её пределами. TechCrunch обратил внимание на публикацию и пересказал основные идеи Буттарелли, а мы перевели.

Буттарелли был человеком, верящим в то, что государства могут обеспечить общественное благо и человечество в принципе может жить счастливо, договариваясь между собой.

Он писал: «С помощью больших данных, ИИ и Интернета вещей люди должны помогать устойчивому развитию, а не стремиться расшифровать и перекодировать человеческий разум. <…> Основные ценности ЕС — это солидарность, демократия и свобода. Концепция защиты данных всегда была направлена ​​на содействие ответственному технологическому развитию для общего блага. Сейчас растёт понимание чрезвычайных экологических проблем, с которыми сталкивается человечество, а значит пришло время обрабатывать данные с оглядкой на это. Европа должна быть на переднем крае этих усилий, как и в отношении прав и свобод личности».

Ниже мы приводим несколько тезисов из манифеста, однако это только часть идей Буттарелли, с полной версией можно ознакомиться на английском языке здесь.

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ТЕЗИСЫ

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1. Регуляторы должны обеспечить прозрачность доминирующих технологических компаний, чтобы «производственные процессы и потоки данных отслеживались и были доступны для независимой проверки».

2. Государства должны использовать правоохранительные полномочия для запрета вредных практик, таких как поведенческое преследование детей и молодежи.

3. Наложить мораторий на «опасные технологии», такие как распознавание лиц и беспилотники-убийцы. Буттарелли предлагает совсем отказаться от технологий, предназначенных для «манипулирования людьми».

4. Поддержать программу Зелёного Нового курса [отсылка к Новому курсу Рузвельта] с четко сформулированными целями сокращения неравенства и защиты прав человека для всех в эпоху чрезвычайных климатических явлений.

5. Создать форум для защитников гражданских свобод, ученых-экологов и экспертов в области машинного обучения, чтобы сфокусировать внимание активных членов гражданского общества на технологиях, которые «расширяют возможности людей и защищают окружающую среду».

6. Создать «Европейское цифровое достояние» [такой аналог Creative Commons] для поддержки инструментов с открытым исходным кодом, права на личную идентичность, неограниченного использования цифровой инфраструктуры ЕС, шифрованной связи и запрета на отслеживание поведения и цензуры со стороны доминирующих платформ».

7. Для достижения общих целей устойчивого развития регуляторы ЕС должны работать более слаженно.

8. Ввести стимулы для бизнеса, которые подтолкнут корпорации к более разумному использованию ресурсов и обращению с данными, а также к более ответственному отношению к неравенству. Для этого, по мнению Буттарелли, им нужно немного перестроить стандартную бизнес-модель. «Конфиденциальность не будет естественной без стимулов на рынке», — заключает он. А эти стимулы, по его мнению, должны создать регулирующие органы.

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ОБЩИЙ ВЫВОД АВТОРА

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Манифест рисует достаточно мрачную картину того, что будет дальше, если правительства Евросоюза не настоят на том, чтобы бизнес вел себя более ответственно. Автор пишет, что следующим покоренным рубежом приватности станут «биометрические данные, ДНК и мозговые волны — наши мысли». Автор отмечает, что данных обычно собирается больше, чем то необходимо для предоставления услуги; стандартные тропы, такие как «помогите нам улучшить наш сервис» или «помогите нам улучшить ваш пользовательский опыт» служат приманкой для извлечения монопольной ренты.

Однако работа Джованни Буттарелли не лишена и оптимистичного взгляда. По его мнению, технологии, служащие обществу, могут сыграть важную роль в решении таких кризисов, как изменение климата, а данные, собранные на законных основаниях, могут поддержать общественное благо и индивидуальную самореализацию.

«Вмешательство в право на неприкосновенность частной жизни и личные данные может быть законным, если оно служит «насущным социальным потребностям», — предлагает автор. «Для этого должна быть четкая основа в законодательстве, а не в маркетинговой литературе крупных компаний.

Помимо всего прочего, Манифест призывает европейские регуляторы учитывать и разнообразие людей, чьи права они защищают.

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