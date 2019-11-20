Чехия вводит налог на IT-гигантов

В Европе уже несколько лет идут разговоры о введении налога на цифровые услуги (Digital Services Tax), который, по мнению политиков ЕС, должен взиматься с крупных транснациональных интернет-компаний. Основание для этой меры — недоверие европейских администраций к американским интернет-гигантам, которых обвиняют в нарушении конфиденциальности пользователей и опасаются, что компании также могут нарушать правила конкуренции в ЕС.

В июле 2019 года трехпроцентный налог на крупные интернет-компании был введён во Франции, а на днях семипроцентный налог ввела Чехия. Правительство этой страны постановило, что его должны платить компании с глобальным годовым оборотом от 750 миллионов евро и с годовым оборотом в Чехии от 100 миллионов крон (3,91 млн евро), ещё один критерий — подпадать под налог будут компании, у которых больше 200 тысяч пользователей.

Такие компании как Airbnb, Uber и другие, которые выступают посредниками в предоставлении пользователями услуг друг другу, будут тоже обязаны платить этот налог. Национальный налог будет действовать до 2024 года. К этому времени, как ожидает правительство Чехии, могут появиться глобальные соглашения по налогам на цифровые услуги.

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