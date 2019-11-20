Крупный бизнес просит Путина ускорить принятие закона о криптовалютах

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил обращение президенту Владимиру Путину с просьбой ускорить принятие законов, регулирующих криптовалюты. Письмо подписали Александр Шохин (председатель РСПП) и Владимир Потанин, глава «Норникеля».

На данный момент криптовалюты находятся вне правового поля в России. Уже несколько лет разрабатывается законодательство для их регулирования, но с того момента как закон «о цифровых финансовых активах» был одобрен в первом чтении, прошло уже полтора года, и, возможно, это стало причиной написания обращения.

Впрочем, по мнению бизнесменов, принятие закона «о ЦФА» в нынешнем виде не решит насущные проблемы сферы криптовалют. Они предлагают изменить законодательство в сфере гражданско-правовых отношений — определиться с налогообложением, валютным регулированием, административной и уголовной ответственностью, а также с получением лицензий и сертификатов.

По словам Александра Сураева, директора по координации законопроектной деятельности РСПП, многие крупные компании, входящие в РСПП уже технически готовы к выпуску собственных криптовалют, однако отсутствие законодательства не дает им стартовать. Компании могли бы выпускать криптовалюты, обеспеченные ликвидными активами (нефтью, металлами и т.д.).

Сураев также добавил, что судя по выпущенной на письмо предпринимателей резолюции, Президент Владимир Путин поддержал просьбу бизнеса.

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