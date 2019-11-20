На Урале разрабатывают платформу для отслеживания интернет-активности пользователей

Специалисты Уральского научно-образовательного центра (НОЦ) намерены разработать так называемую нейросмарт-платформу, которая будет собирать данные об интернет-активности россиян. На их основе можно будет создать нейропрофиль человека. Система будет фиксировать цифровой след пользователей. Так называют совокупность информации о действиях человека в цифровом пространстве. Может включать в себя данные из интернета и телевидения.

Об этом сообщила директор Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета (УГИ УрФУ) Эльвира Сыманюк.

Данные будут поступать на платформу из открытых источников, от физических лиц, партнеров, которые предоставляют доступ. Полученные данные будут интересны медицинским и технологическим компаниям, отмечает Сыманюк:

«Мы сосредоточились на разработке нейросмарт-платформы. Это мегапроект, который позволяет собирать данные и предлагать их для развития других проектов. Платформа поможет сформировать цифровой след каждого человека, на основе чего можно создать его цифровой двойник — нейропрофиль. Нейросмарт станет базой данных с ограниченным доступом, которая будет собирать информацию из открытых источников».

.

Неизвестно, на каких условиях будут собираться конфиденциальные данные о пользователях от третьих лиц. Кроме того, в сообщении не указывается, собираются ли ученые перепродавать эти данные в маркетинговых, рекламных или научных целях.

Соглашение о создании НОЦ при участии Свердловской, Курганской и Челябинской областей было подписано в июле на Международной промышленной выставке «Иннопром». К нему уже присоединились УрФУ, Уральский государственный юридический университет, Уральский государственный горный университет (Екатеринбург), Южно-Уральский госуниверситет (Челябинск) и Курганский госуниверситет.

НОЦ создан в соответствии с федеральным проектом «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука», который предусматривает появление в России в течение шестилетнего периода 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Среди индустриальных партнеров первыми к НОЦ присоединились компании «Группа Синара», «ИРМ», «НПО автоматики» и АНО «ЮУПК».

.

.

.