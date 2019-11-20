За негативный отзыв в Instagram у тюменца хотят отсудить почти 900 тысяч рублей

База отдыха «Куба» подала иск в Калининский суд Тюмени на 19-летнего тюменца Никиту Юдина. Поводом для иска стал его негативный отзыв о турбазе из-за смерти друга. Согласно информации, размещённой на странице тюменца в ВКонтакте, в июле он оставил в Instagram видеоотзыв, где обвинил организацию в ненадлежащем обеспечении безопасности клиентов. По его словам, у водоёма не дежурили спасатели и «не было чего-либо соответствующего для обеспечения безопасности жизни для такого рода объектов».

«Главным обоснованием этого иска было то, что после публикации у них сократилась выручка. По их расчетам, в 2018 году за 4 дня они заработали 1,5 миллиона рублей, а в 2019-м — всего 600 тысяч. Организация требует с молодого парня разницу в прибыли (888 660 рублей) за то, что он опубликовал видеоотзыв со своим негативным мнением», — сообщил представляющий интересы Юдина руководитель юридического департамента компании «Адвоклад» Булат Акишев.

Кроме иска представители базы отдыха пытались завести уголовное дело на Никиту, но из-за отсутствия состава преступления получили отказ. Суд пройдет в начале декабря.

Представители базы отдыха «Куба» (ООО «Никита») прокомментировали инцидент — они заявили, что в видеотзыве Никиты Юдина содержатся недостоверные сведения.

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