Суд в США запретил полицейским требовать пароли от телефонов

Верховный суд штата Пенсильвания заключил, что Пятая поправка к Конституции США запрещает полицейским требовать у людей пароли от электронных устройств, сообщает Electronic Frontier Foundation. Это заключение было вынесено по делу Дэвис против государства, в котором EFF выступал как amicus curiae [друг суда, термин из римского права. — Ред.].

Адвокаты выдвинули убедительную аргументацию и суд принял её, она состояла в том, что Пятая поправка к Конституции США запрещает принуждать человека к самообвинению и наводить полицию на обвинительные улики против себя самого. Адвокаты и суд посчитали, что получение доступа к содержимому телефона является эквивалентом самообвинения, ведь в телефоне или компьютере хранится чувствительная личная информация человека.

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В своем заключении Верховный суд Пенсильвании написал:

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Правило о том, что государство при возбуждении уголовного дела не должно прибегать к помощи подозреваемого, может быть неудобным и даже трудным для следствия. Тем не менее запрет самообвинения — это конституционное право и оно прочно основано на осознании того, что этот запрет, иногда служащий убежищем для виновных, часто является защитой для невинных.

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Это решение имеет жизненно важное значение, потому что суд должен учитывать, как технологии влияют на конституционные права. Мы храним много личной информации на наших устройствах и государство не должно ставить людей в безвыходное положение.

В данный момент Верховные суды еще двух штатов рассматривают подобные дела, в которых как amici curiae участвуют EFF и ACLU (Американский союз защиты гражданских свобод). После победы в Пенсильвании и в других штатах появится большая вероятность того, что Верховный суд США примет соответствующее решение, признав насколько фундаментальной является Пятая поправка к Конституции.

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