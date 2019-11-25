Решение о ввозе/вывозе «шпионских гаджетов» ФСБ будет предоставлять как услугу

ФСБ выложила на общественное обсуждение проект приказа «Об утверждении Административного регламента ФСБ РФ по предоставлению государственной услуги по принятию решений о возможности ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и вывоза с таможенной территории ЕАЭС специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (СТС НПИ)».

Разработка проекта приказа ФСБ, говорится в пояснительной записке, связана с необходимостью приведения ведомственной правовой базы в соответствие с правовыми актами ЕАЭС в области перемещения специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, а также законодательством Российской Федерации, регулирующим правила подготовки административных регламентов предоставления государственных услуг.

Административным регламентом определены сроки и последовательность административных процедур (действий), в том числе в электронной форме, при предоставлении Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России (ЦЛСЗ ФСБ России) государственной услуги по принятию решений о возможности ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и вывоза с таможенной территории ЕАЭС специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, а также порядок взаимодействия ЦЛСЗ ФСБ России с заявителями при предоставлении государственной услуги.

Результатом предоставления государственной услуги является выдача (направление) заявителю заключения (разрешительного документа) на ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза или вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза ‎СТС НПИ либо уведомления об отказе в выдаче заключения (разрешительного документа).

Срок предоставления государственной услуги составляет не более ‎10 календарных дней со дня получения ЦЛСЗ ФСБ России всех документов, указанных в пункте 15 Регламента, без учета срока, необходимого на проведение испытаний СТС НПИ в испытательных лабораториях ФСБ России, не превышающего 30 календарных дней.

В отдельных случаях при большом объеме представленных документов либо при наличии документов, требующих дополнительного изучения, срок предоставления государственной услуги может быть продлен руководством ЦЛСЗ ФСБ России на 10 календарных дней, о чем информируется заявитель.

Выдача (направление) документов, являющихся результатами предоставления государственной услуги, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания заключения (разрешительного документа) либо уведомления об отказе в выдаче заключения (разрешительного документа).

Дата окончания общественного обсуждения проекта приказа ФСБ — 6 декабря 2019 г. Свои пожелания и замечания вы можете оставить на странице документа.

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