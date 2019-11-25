25.11.2019

Решение о ввозе/вывозе «шпионских гаджетов» ФСБ будет предоставлять как услугу

Результатом предоставления данной госуслуги станет выдача заявителю разрешительного документи или заключения на ввоз либо вывоз на таможенную территорию ЕАЭС специального технического средства негласного получения информации (СТС НПИ)

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ФСБ выложила на общественное обсуждение проект приказа «Об утверждении Административного регламента ФСБ РФ по предоставлению государственной услуги по принятию решений о возможности ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и вывоза с таможенной территории ЕАЭС специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (СТС НПИ)».

Разработка проекта приказа ФСБ, говорится в пояснительной записке, связана с необходимостью приведения ведомственной правовой базы в соответствие с правовыми актами ЕАЭС в области перемещения специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, а также законодательством Российской Федерации, регулирующим правила подготовки административных регламентов предоставления государственных услуг.

Административным регламентом определены сроки и последовательность административных процедур (действий), в том числе в электронной форме, при предоставлении Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России (ЦЛСЗ ФСБ России) государственной услуги по принятию решений о возможности ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и вывоза с таможенной территории ЕАЭС специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, а также порядок взаимодействия ЦЛСЗ ФСБ России с заявителями при предоставлении государственной услуги.

Результатом предоставления государственной услуги является выдача (направление) заявителю заключения (разрешительного документа) на ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза или вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза ‎СТС НПИ либо уведомления об отказе в выдаче заключения (разрешительного документа).

Срок предоставления государственной услуги составляет не более ‎10 календарных дней со дня получения ЦЛСЗ ФСБ России всех документов, указанных в пункте 15 Регламента, без учета срока, необходимого на проведение испытаний СТС НПИ в испытательных лабораториях ФСБ России, не превышающего 30 календарных дней.

В отдельных случаях при большом объеме представленных документов либо при наличии документов, требующих дополнительного изучения, срок предоставления государственной услуги может быть продлен руководством ЦЛСЗ ФСБ России на 10 календарных дней, о чем информируется заявитель.

Выдача (направление) документов, являющихся результатами предоставления государственной услуги, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания заключения (разрешительного документа) либо уведомления об отказе в выдаче заключения (разрешительного документа).

Дата окончания общественного обсуждения проекта приказа ФСБ — 6 декабря 2019 г. Свои пожелания и замечания вы можете оставить на странице документа.

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