АЗАПИ грозится пожаловаться на Telegram властям США

АЗАПИ попросила у руководства Telegram внедрить технологию «цифрового отпечатка» для борьбы с пиратским контентом. Глава ассоциации Максим Рябыко в письме заявил, что в мессенджере более 170 каналов с общей аудиторией в «несколько миллионов» распространяют нелегальные электронные и аудиокниги. В АЗАПИ отметили, что каналы и Telegram не реагируют на обращения от правообладателей.

Ассоциация также считает, что цифровая валюта Telegram Open Network (TON) «станет идеальным инструментом для монетизации на контрафактном контенте на анонимной основе».

В случае отказа мессенджера внедрить цифровой отпечаток, в ассоциации планируют обратиться в несколько организаций. АЗАПИ направит письма в Торговую палату США, SEC, Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и Американскую ассоциацию книгоиздателей. Правообладателям и инвесторам TON таким образом расскажут о «существенных рисках <…> в связи с созданием неподконтрольного механизма, обеспечивающего отмывание преступных доходов».

Существующая проблема актуальна и для владельцев видеоконтента. Они указали, что Telegram не отвечает на претензии, после того как начались проблемы с выпуском криптовалюты TON.

АЗАПИ представляет интересы крупных книжных издательств, среди которых «Эксмо», «Азбука-Аттикус» и Alpina Digital. Telegram пока не ответил на её запрос.

.

.

.