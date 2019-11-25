ESET: Делятся интимными фото более 40% россиян, но они стали внимательнее к своей приватности

Международная антивирусная компания ESET провела исследование о том, делятся ли российские интернет-пользователи интимными фото и видео. Согласно результатам, 41% опрошенных (участвовало более 2200 пользователей Рунета) обмениваются подобным контентом.

Похожее исследование уже проводилось специалистами ESET в 2015 году. Тогда 53% респондентов признались в пристрастии к обмену откровенным контентом. Судя по всему, за минувшие годы пользователи стали больше беспокоиться о сохранности приватных данных. В рамках нового исследования выяснилось, что 8% опрошенных лично столкнулись с утечкой своих приватных фотографий. Еще 43% сообщили, что не делятся такими материалами с кем-либо.

При этом треть из тех, кто любит обмениваться интимными фотографиями в интернете, не предпринимают никаких дополнительных действий для защиты своих данных, потому что им «нечего скрывать». И только 45% участников не хранит подобные материалы, а сразу удаляет. Небольшая часть людей использует VPN для безопасности.

«Пользователи находятся в зоне риска не только во время передачи личных материалов, но и просто храня их на незащищенных устройствах. В случае кибератаки данные могут быть зашифрованы, переданы злоумышленнику или даже слиты в сеть», — напоминает ESET.

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Т.к. опрос на сайте ESET до сих пор продолжается, то и на текущий момент и результаты несколько поменялись — по сравнению с тем, что было указано в пресс-релизе:

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