АЗАПИ и «Эксмо» подали в суд на Mail.ru Group

Издательство «Эксмо» подало в суд на Mail.ru Group из-за нарушения авторских прав на аудиокнигу «Охота на самца» Алекса Лесли (Александр Кириллов). Нелегальные копии книги размещены в соцсетях компании — «Одноклассниках» и «Моём мире». Об этом сообщил представляющий интересы «Эксмо» в гендиректор Ассоциации по защите авторских прав Максим Рябыко.

Иск «Эксмо» был подан в рамках так называемого антипиратского законодательства, согласно которому правообладатель сначала обращается в Мосгорсуд для принятия обеспечительных мер в отношении своего контента. Такое определение по аудиокниге «Охота на самца» Алекса Лесли было вынесено судом 11 ноября, следует из картотеки Мосгорсуда. В том случае, если интернет-площадка и дальше продолжает размещать нелегальный контент, правообладатель по закону имеет право подать иск уже к владельцу сайта и добиваться блокировки сайта-нарушителя. Этим правом и воспользовалось «Эксмо».

Добиваться блокировки соцсетей «Одноклассники» и «Мой мир» истец не намерен, следует из иска. Но при этом истец просит ограничить техническую возможность по размещению этой аудиозаписи. Также издательство попросило взыскать с ответчика уплаченную им госпошлину в 6000 рублей.

По словам Рябыко, с сентября 2019 года АЗАПИ зафиксировала на «Одноклассниках» около 12 000 нарушений авторских прав, а в соцсети «Мой мир» – примерно 500. Чаще всего речь идет о повторном размещении ранее удаленного контента, отметил он.

Искать «пиратку» правообладателям приходится вручную, они обращаются к администаторам сетей по каждому конкретному случаю, тогда нелегальный контент удаляется. В АЗАПИ предлагают решить проблему с помощью системы «цифрового отпечатка», которая уже действует во ВКонтакте.

.

.

.